Guardian: O Tραμπ χαιρετίζει την πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά η σύγκρουση επισκιάζει την οικονομία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αποτρέπει παγκόσμια ύφεση και τερματίζει το οικονομικό χάος που προκλήθηκε από την πολεμική σύγκρουση.

Οι προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ

Ιράν αντιμετώπισαν αναταράξεις, ενώ υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σημαντικό πέρασμα για το παγκόσμιο πετρέλαιο.

Η οικονομία των χωρών του Κόλπου αναμένεται να βυθιστεί σε ύφεση, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή ανάπτυξη παρά τον αυξημένο πληθωρισμό και το κόστος καυσίμων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες κεντρικές τράπεζες εξετάζουν αυξήσεις επιτοκίων για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό που επηρεάζεται από τη σύγκρουση.

Παρά τη συμφωνία, η οικονομική ζημία από τον πόλεμο θα συνεχιστεί και υπάρχει αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της συμφωνίας και την επανόρθωση των αγορών ενέργειας. Snapshot powered by AI

Σε κοινή δήλωση, το Κατάρ και το Πακιστάν που μεσολαβούν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Ιράν ανακοίνωσαν ότι η πρώτη σύνοδος συνομιλιών υψηλού επιπέδου ολοκληρώθηκε στην Ελβετία. «Η Σύνοδος Κορυφής στη Λίμνη της Λουκέρνης διεξήχθη σε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα», ανέφερε. «Έχει σημειωθεί ενθαρρυντική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μηχανισμού για περαιτέρω τεχνικές συνομιλίες».

Στο εξής θα συσταθεί μια επιτροπή υψηλού επιπέδου, με τους επικεφαλής διαπραγματευτές να υποβάλλουν εκθέσεις και να ηγούνται ομάδων εργασίας που θα επικεντρωθούν σε πυρηνικά ζητήματα και κυρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχει συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας τις επόμενες 60 ημέρες. «Οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν να διεξάγονται σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας», πρόσθεσε η δήλωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αντέδρασε λέγοντας: «Η ακούραστη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. «Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών αίρονται, ο αποκλεισμός αίρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Η πρώτη πραγματική δοκιμή: Ο πυρήνας αποσυμφόρησης στον Λίβανο»

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία του για το Ιράν εν μέσω των υπερβολών στις Βερσαλλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους σκεπτικιστές να εμπιστευτούν τον λόγο της Γουόλ Στριτ για την επιτυχία της. «Δεν υπάρχει τίποτα τόσο έξυπνο όσο η αγορά - και η αγορά την αγαπά», είπε, διεκδικώντας την αναγνώριση του τερματισμού του οικονομικού χάους που είχε ξεκινήσει όταν άρχισε να βομβαρδίζει το Ιράν στo τέλoς Φεβρουαρίου. Χωρίς τη συμφωνία, είπε, «η εναλλακτική λύση θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση».

Μέχρι το Σαββατοκύριακο, οι προοπτικές ήταν λιγότερο αισιόδοξες μετά την απότομη ακύρωση και την επαναφορά των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, και το Ιράν δήλωσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ιορδανία σήμαιναν ότι δικαιολογείται να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, υπάρχουν ελπίδες ότι το θαλάσσιο πέρασμα που μεταφέρει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου θα ανοίξει ξανά πλήρως τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Εάν το πετρέλαιο αρχίσει να ρέει ξανά πιο ελεύθερα, αυτό θα να αποτρέψει τις ελλείψεις βασικών προϊόντων, όπως τα καύσιμα αεριωθούμενων, που ορισμένοι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι θα προκύψουν εάν ο πόλεμος συνεχιζόταν. Οι αγορές ενέργειας ήδη αναμένουν την αναμενόμενη αναζωπύρωση της προσφοράς: το κόστος ενός βαρελιού αργού πετρελαίου μειώθηκε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, για πρώτη φορά από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να υπολογίζουν το οικονομικό κόστος ενός πολέμου στον οποίο δεν ήθελαν να συμμετάσχουν. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων ποικίλλει ανά περιοχή. Οι οικονομίες του Κόλπου, οι οποίες έχουν δει τις εξαγωγές του κύριου πόρου αύξησης εσόδων τους να περιορίζονται και βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων αναμένεται να βυθιστούν σε ύφεση. Οι αναλυτές της Oxford Economics αναμένουν ότι το ΑΕΠ στην περιοχή θα μειωθεί κατά 2,6% φέτος.

Η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ, οι οποίες πλέον αποτελούν καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, παρέμεινε ισχυρή, με τις χρηματιστηριακές αγορές να ενισχύονται από την άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την SpaceX να είναι μόνο η πρώτη από μια σειρά εκκινήσεων μεγάλων αγορών που αναμένονται φέτος.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί οδηγοί πληρώνουν 1 δολάριο το γαλόνι περισσότερο για βενζίνη από ό,τι πριν από ένα χρόνο, και ο πληθωρισμός σε ολόκληρη την οικονομία στις ΗΠΑ έχει εκτοξευθεί στο 4,2% , το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών - είδηση ​​που ο Τραμπ υποδέχτηκε λέγοντας: «Λατρεύω τον πληθωρισμό».

Ο νεοδιορισθείς πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, επιλέχθηκε με την ελπίδα ότι θα προχωρούσε σε μια σειρά από μειώσεις των επιτοκίων. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πιέσεις για αύξηση του κόστους δανεισμού τους επόμενους μήνες. Ο Ντάριο Πέρκινς, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας στην εταιρεία συμβούλων TS Lombard, δήλωσε ότι από τις κορυφαίες κεντρικές τράπεζες, «καθώς η οικονομία έχει παραμείνει ισχυρή και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, η Fed πιθανότατα θα αυξήσει τα επιτόκια περισσότερο, ίσως έως και τέσσερις φορές (σε ένα εύρος από 4,5% έως 5%) μέχρι το τέλος του επόμενου έτους».

Είπε ότι η οικονομία των ΗΠΑ παρέμεινε ισχυρή χάρη στους καταναλωτές που μείωσαν τις αποταμιεύσεις τους για να συνεχίσουν να ξοδεύουν, ενώ οι αγοραστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη ήταν πιο προσεκτικοί. «Ο καταναλωτής στη ζώνη του ευρώ, ενώ έχει αποταμιεύσεις, ανησυχεί περισσότερο για τον πόλεμο και την έκβασή του», είπε.

Στην ΕΕ, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, με την ελπίδα να καταπνίξει τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Ο αντίκτυπος στις τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κάπως πιο συγκρατημένος, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 2,8% τον Απρίλιο και τα επιτόκια να παραμένουν αμετάβλητα προς το παρόν - αλλά η εμπιστοσύνη έχει πληγεί σοβαρά και η αγορά εργασίας παραμένει αδύναμη.

Ο Σαντζάι Ράτζα, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί περαιτέρω - ίσως έως και μία ποσοστιαία μονάδα - τους επόμενους μήνες. «Όλα τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι κάτι έρχεται - θα δούμε κάποια πίεση». Ωστόσο, αναμένει ότι η πτωτική επίδραση στην ανάπτυξη θα είναι σχετικά μέτρια - μειώνοντας έως και το ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από την αύξηση του ΑΕΠ.

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων εν μέσω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών και είναι προετοιμασμένες για τις επιπτώσεις της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων τους επόμενους μήνες.

Αυτή η «καταστροφή της ζήτησης» - η μείωση της χρήσης όταν οι τιμές γίνονται απρόσιτες - μπορεί να είναι μέρος του λόγου για τον οποίο οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο από τον Φεβρουάριο.Ο Ράτζα υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, μπόρεσαν να βασίζονται σε στρατηγικές προμήθειες πετρελαίου, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να μην ήταν γνωστές στους αναλυτές.

Παρά την αισιόδοξη στάση του Τραμπ, η διστακτική συμφωνία του με το Ιράν αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα και δεν θα θέσει άμεσα όρια στην οικονομική ζημία που προκλήθηκε από τον πόλεμο.

Ο Ράιαν Σουίτ, επικεφαλής παγκόσμιος οικονομολόγος στην εταιρεία συμβούλων Oxford Economics, δήλωσε: «Η δυσκολία ποσοτικοποίησης του οικονομικού κόστους έγκειται στο ότι το οικονομικό χρονοδιάγραμμα δεν ισούται με το στρατιωτικό χρονοδιάγραμμα, επομένως θα εξακολουθούμε να αισθανόμαστε τον οικονομικό αντίκτυπο αυτού κατά το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και ενδεχομένως στις αρχές του επόμενου».

Επεσήμανε ότι ενώ ο Τραμπ είχε τονίσει ότι το Ορμούζ θα ανοίξει ξανά, οι λεπτομέρειες παρέμεναν ασαφείς. «Υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος να επιβληθούν διόδια στα πλοία ή ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από το στενό να είναι πολύ μικρότερος από ό,τι πριν από τη σύγκρουση - εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από αυτό».

Εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να αναζωπυρωθούν - για παράδειγμα, εάν ο Τραμπ αρχίσει να αμφιβάλλει για το αν η Τεχεράνη ενδιαφέρεται σοβαρά να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της σχέδια.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης κάποιες αντιδράσεις κατά της συμφωνίας στο εσωτερικό, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο Νιλ Σίρινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην εταιρεία συμβούλων Capital Economics, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να θεωρήσουν τη συμφωνία εύθραυστη.

«Είναι μια καλή αρχή. Υπάρχουν όμως διάφοροι τρόποι με τους οποίους η συμφωνία μπορεί να καταρρεύσει. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο, η εκμετάλλευση του Ιράν από την ασφυκτική του επιρροή στα στενά του Ορμούζ και η διαμάχη για το πώς να περιοριστούν οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι οι αγορές πετρελαίου μπορεί να είναι πολύ αισιόδοξες για τους επόμενους μήνες. «Η μοντελοποίηση της τιμής του πετρελαίου δείχνει ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent θα πρέπει να είναι περίπου 90 δολάρια το βαρέλι το τρίτο τρίμηνο και 80 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, η αγορά έχει σημειώσει άνοδο και ήδη τιμολογεί το πετρέλαιο στα 80 δολάρια. Αυτό είναι ένα ιδανικό οικονομικό κλίμα, όταν υπάρχουν πολλές ακόμη διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν».

Ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research, δήλωσε σε πρόσφατο ερευνητικό σημείωμα ότι το μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν «δεν πρέπει να θεωρείται ως μια ολοκληρωμένη και διαρκής ειρηνευτική συμφωνία που επαναφέρει το παγκόσμιο εμπόδιο στα εμπορεύματα και τερματίζει τον πόλεμο».

Αντ' αυτού, είπε, «θα εξακολουθούσαμε να θεωρούμε 60% πιθανότητες αναζωπύρωσης των συγκρούσεων μετά τις ενδιάμεσες [εκλογές στις ΗΠΑ], καθώς ο πρόεδρος Τραμπ κερδίζει ένα χρονικό περιθώριο, από τις 4 Νοεμβρίου 2026 έως το τέλος του 2027, για να προσπαθήσει να επιτύχει καλύτερους όρους και καλύτερη εφαρμογή».

Ακόμα κι αν η συμφωνία διατηρηθεί, πολλοί οικονομολόγοι είναι επιφυλακτικοί ως προς την υπόθεση ότι οι αγορές ενέργειας θα επιστρέψουν γρήγορα στην κανονικότητα. Πρώτον, αυτό συμβαίνει επειδή θα χρειαστεί χρόνος για την αποκατάσταση των πετρελαϊκών υποδομών του Κόλπου και για τη διέλευση των πλοίων που έχουν κολλήσει στην περιοχή από το στενό και πέρα ​​από αυτό.

Δεύτερον, και πιο ανησυχητικό, υπάρχει κίνδυνος λόγω της ικανότητας του Ιράν να περιορίζει κατά βούληση τις προμήθειες πετρελαίου του Κόλπου, η σύγκρουση να έχει αυξήσει μόνιμα το κόστος ορισμένων εμπορευμάτων, ωθώντας τις εταιρείες να δημιουργήσουν μεγαλύτερη χαλάρωση στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Όπως το έθεσε ο Σουίτ «Νομίζω ότι θα υπάρξει μια μακρά σκιά από αυτό».

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