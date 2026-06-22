Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Η αμερικανική και η ιρανική αντιπροσωπεία παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στα Στενά του Ορμούζ, στην κατάπαυση του πυρός στον νότιο Λίβανο και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία συνεχίζονται με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, την κατάπαυση πυρός στον νότιο Λίβανο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
  • Η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, βρίσκεται σε συνεχείς συναντήσεις και αναμένει ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν όλη τη νύχτα.
  • Κύριο ζήτημα είναι η αποσαφήνιση των μηνυμάτων της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ και η δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση της ανοιχτής ναυσιπλοΐας.
  • Στις συζητήσεις περιλαμβάνονται μηχανισμοί αποφυγής στρατιωτικών επεισοδίων και η εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στον νότιο Λίβανο.
  • Έγινε εκτενής συζήτηση για τα επιμέρους σημεία της πυρηνικής συμφωνίας με στόχο τη βάση για την έναρξη τεχνικών συνομιλιών.
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Σε εξέλιξη παραμένουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα.

Ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος συμμετέχει στις επαφές, ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται σε συνεχείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις.

«Οι Ιρανοί παραμένουν εδώ και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αναμένουμε ότι θα εργαστούμε όλη τη νύχτα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ένα από τα βασικά θέματα είναι η αποσαφήνιση των μηνυμάτων που έχει στείλει η Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η δημιουργία μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης οι μηχανισμοί αποφυγής στρατιωτικών επεισοδίων, αλλά και η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έχει γίνει εκτενής συζήτηση για όλα τα επιμέρους σημεία της πυρηνικής συμφωνίας, με στόχο να διαμορφωθεί η βάση για την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών.

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