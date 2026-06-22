Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 81 δολάρια το Brent

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 81 δολάρια το βαρέλι λόγω αβεβαιότητας για τα Στενά του Ορμούζ και τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν.

Η Τεχεράνη σταμάτησε εκ νέου τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενη την αποτυχία των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν κατάπαυση πυρός στον Λίβανο.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία συνεχίζονται χωρίς να έχει μειωθεί η ένταση, με το Ιράν να θέτει ως όρο τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Η ιρανική πλευρά αρνείται να συζητήσει θέματα ουσίας, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα αμερικανικά πλήγματα και προειδοποίησε για επιβολή τελών αν το Ιράν δεν περιορίσει τις υποστηριζόμενες οργανώσεις στον Λίβανο και αν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και επηρεάζει άμεσα και την ελληνική αγορά, να ενισχύεται πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι.

Στις 02:30, το Brent διαμορφωνόταν στα 81,642 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 1,31%, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχυόταν κατά 1,87%, στα 78,780 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι σταμάτησε εκ νέου τη διέλευση πλοίων, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις συνομιλίες τους στην Ελβετία, χωρίς ωστόσο να έχει υποχωρήσει η ένταση. Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία έθεσε ως όρο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι στις συνομιλίες δεν θα τεθούν ζητήματα ουσίας, όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές για νέα αμερικανικά πλήγματα, εάν το Ιράν δεν περιορίσει τις οργανώσεις που υποστηρίζει στον Λίβανο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.