Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκε μηχανισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Η πρώτη ημέρα των επαφών στην Ελβετία επικεντρώθηκε στα σημεία του μνημονίου κατανόησης που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις τελικές διαπραγματεύσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκε μηχανισμός για τα Στενά του Ορμούζ
Pool Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις συνομιλίες Ιράν
  • ΗΠΑ στην Ελβετία συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι δύο πλευρές κατέγραψαν πρόοδο στην έκδοση αδειών για πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων.
  • Συμφωνήθηκε μηχανισμός αποκλιμάκωσης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο με συμμετοχή ΗΠΑ, Ιράν και λιβανικής κυβέρνησης.
  • Οδικός χάρτης προβλέπει επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες, με συνέχιση τεχνικών συνομιλιών υπό την εποπτεία Πακιστάν και Κατάρ.
  • Η λειτουργία του μηχανισμού στον Λίβανο αποτελεί το πρώτο τεστ της συμφωνίας και στόχο έχει την αποφυγή νέας κλιμάκωσης στη χώρα.
Snapshot powered by AI

Στα σημεία του μνημονίου κατανόησης που θεωρούνται απαραίτητα για να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκε η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εκκρεμείς ρήτρες της συμφωνίας, οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο των επαφών.

Όπως ανέφερε, η ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε στην ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Στις συνομιλίες τέθηκαν επίσης η έκδοση των απαραίτητων αδειών για τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον Μπαγαΐ, στα δύο αυτά ζητήματα σημειώθηκε «καλή πρόοδος».

Ξεχωριστό μέρος των διαπραγματεύσεων αφορούσε την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός εκπρόσωπος είπε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν στη δημιουργία σχετικού μηχανισμού, τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό.

Αραγτσί: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες – Πρώτο τεστ ο μηχανισμός για τον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέδωσε στη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ τη σημαντική πρόοδο που καταγράφηκε στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι προσπάθειες των δύο χωρών συνέβαλαν ουσιαστικά στην κατεύθυνση τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών, ότι ο αποκλεισμός έχει αρθεί, μέρος των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων έχει αποδεσμευτεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή ευρύ σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε τη λειτουργία του μηχανισμού αποκλιμάκωσης για τον Λίβανο ως το «πρώτο πραγματικό τεστ» της συμφωνίας. Στον μηχανισμό θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και η λιβανική κυβέρνηση, με τη συνδρομή του Πακιστάν και του Κατάρ, ώστε να παρακολουθείται η τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα.

Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο βασικό μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας, επιμένοντας ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να ισχύσει σε όλα τα μέτωπα.

APTOPIX Switzerland Iran US Negotiations

«Θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα»

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, Πακιστάν και Κατάρ ανέφεραν ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε «θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγράφηκε «ενθαρρυντική πρόοδος», μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία μηχανισμού για τη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών.

Πακιστάν και Κατάρ ανακοίνωσαν παράλληλα τη συγκρότηση μηχανισμών πολιτικής εποπτείας, τεχνικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών, καθώς και ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Τη συγκρότηση επιτροπής υψηλού επιπέδου, η οποία θα έχει την πολιτική εποπτεία της διαμεσολαβητικής διαδικασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προβλέπει η κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία.

Οι επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων θα ενημερώνουν τακτικά την επιτροπή για την πορεία των επαφών και θα συντονίζουν ξεχωριστές ομάδες εργασίας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στις κυρώσεις, καθώς και στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη συμφωνηθεί οδικός χάρτης με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες. Παράλληλα, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ξεχωριστή πρόβλεψη αφορά τα Στενά του Ορμούζ. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να δημιουργήσουν απευθείας γραμμή επικοινωνίας, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά και παρερμηνείες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα.

Στόχος του μηχανισμού είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Συμφωνία δημιουργίας μηχανισμού για τον τερματισμό των επιχειρήσεων στον Λίβανο

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο μεσολαβητριών χωρών, του Πακιστάν και του Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού μηχανισμού αποκλιμάκωσης για τον Λίβανο.

Στον μηχανισμό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον, της Τεχεράνης και της κυβέρνησης του Λιβάνου, ενώ οι μεσολαβητές θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία του.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθεί η πρόβλεψη του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και να αποφεύγονται κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση.

Η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται ενώ το μέτωπο του Λιβάνου παραμένει ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις επαφές ΗΠΑ–Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει θέσει τον τερματισμό των επιχειρήσεων εκεί ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της διαδικασίας.

Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία

Οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία έως το τέλος της εβδομάδας, όπως ανακοίνωσαν οι δύο μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι τεχνικές ομάδες θα παραμείνουν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ και θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πακιστάν και Κατάρ ευχαρίστησαν τις δύο πλευρές για τη συνεχιζόμενη προσήλωσή τους στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

Οι μεσολαβητές διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε οι συνομιλίες να διεξάγονται σε εποικοδομητικό κλίμα, με τελικό στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τέλους χρόνου στις αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

04:58LIFESTYLE

Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 81 δολάρια το Brent

02:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν – «Θα εργαστούμε όλη τη νύχτα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ