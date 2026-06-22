Spiegel για τη ρήξη Τραμπ - Μελόνι -Πρώτα η ταπείνωση - Τώρα η εκδίκηση - Έρχεται νέο επεισόδιο

Το Σαββατοκύριακο η Τζόρτζια Μελόνι αναζήτησε λίγη ηρεμία κοντά στους Ιταλούς αλπινιστές, τους «Alpini». Βετεράνοι, εθελοντές και φιλαρμονικές παρέλασαν στην πόλη Gemona del Friuli, 50 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό στην περιοχή.

Παρά την επέτειο, λίγοι περίμεναν την παρουσία της πρωθυπουργού. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε από το γραφείο της μόλις όταν εκείνη βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν. «Χρειαζόμουν λίγη υγιή εθνική υπερηφάνεια», δήλωσε αργότερα η δεξιά πολιτικός, ανεβάζοντας στα social media εικόνες με πλήθος και ιταλικές σημαίες.

Η Μελόνι έχει ανάγκη από θετικές εικόνες, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολιτικής σύγκρουσης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πρώην σύμμαχοι είχαν ήδη συγκρουστεί δημόσια τον Απρίλιο. Η Μελόνι είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα, ενώ εκείνος την κατηγόρησε για ανεπαρκή στήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», είπε ο Τραμπ για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Για λίγο η ένταση είχε υποχωρήσει. Στη σύνοδο G7 στη Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συνομιλούν σε καλό κλίμα. Όμως λίγες ημέρες αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με σκληρές δηλώσεις.

Σε συνέντευξή του σε Ιταλό δημοσιογράφο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Μελόνι του «ικέτευσε» για μια κοινή φωτογραφία και ότι του «προκάλεσε λύπηση», μια δημόσια ταπείνωση που άνοιξε νέο γύρο κρίσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Ρώμης.

Η απάντηση δεν άργησε. Από σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Μελόνι αντέδρασε με βίντεο στα social media:

«Ορισμένα πράγματα χρειάζονται άμεση απάντηση. Οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι απολύτως ψευδείς».

Δήλωσε επίσης ότι δεν κατανοεί γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος στοχοποιεί συμμάχους, ενώ εμφανίζεται πιο ανεκτικός απέναντι σε «εχθρούς της Δύσης», αφήνοντας αιχμές για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ.

«Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ένας ασυνήθιστος διπλωματικός καβγάς

Η αντιπαράθεση θεωρείται από τις πιο έντονες δημόσιες ρήξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιταλίας των τελευταίων δεκαετιών. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στις ΗΠΑ, ενώ χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ «προσβλητικές για ολόκληρη την Ιταλία».

Η σύγκρουση συνεχίστηκε και στα κοινωνικά δίκτυα, με αλληλοκατηγορίες για φωτογραφίες, δημοτικότητα και στρατιωτική συνεργασία.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν επιτρέπει τη χρήση αεροπορικών βάσεων για αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ η Μελόνι απάντησε με αιχμηρό σχόλιο για τη δημοτικότητά του.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας στις ΗΠΑ και πολιτική πίεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Μελόνι, από την άλλη, έχει πρόσφατα υποστεί πολιτική ήττα σε δημοψήφισμα και δέχεται πίεση και από εσωτερικούς αντιπάλους στη δεξιά πολιτική σκηνή της Ιταλίας.

Επόμενο επεισόδιο στο ΝΑΤΟ

Παρά την ένταση, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν ξανά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7–8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου πιθανόν θα φανεί αν η κρίση θα αποκλιμακωθεί ή θα κλιμακωθεί περαιτέρω.

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