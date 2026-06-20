Νέα απάντηση Μελόνι σε Τραμπ: «Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έδωσε μέσω διαδικτύου νέα απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από τη σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπιζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικετρωθείτε στη δική σας», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.