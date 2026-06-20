Τραμπ: «Η Μελόνι δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου»

Άλλοτε φίλοι οι δύο ηγέτες, πλέον η σχέση τους χαρακτηρίζεται από ένταση...

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Τραμπ: «Η Μελόνι δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου»
ΚΟΣΜΟΣ
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Νέες βολές κατά της Τζόρτζια Μελόνι εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ», έγραψε στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μου ζήτησε, επανειλημμένα να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου στην διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση, ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες- μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε, βέβαια, και το ΝΑΤΟ)», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του, τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«δεν μας,επέτρεψε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο στην άμυνα της Ιταλίας και των άλλων, λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι ΗΠΑ κέρδισαν στρατιωτικά το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνει και πάλι φίλη».

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