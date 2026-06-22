Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ιταλία ότι αρνήθηκε να συνδράμει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ η σχέση του με την Τζόρτζια Μελόνι δείχνει να επιδεινώνεται.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι για άρνηση συμμετοχής στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι η Ιταλία δεν υποστήριξε τις ΗΠΑ παρά την επένδυση τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο ΝΑΤΟ και την ύπαρξη σοβαρής πυρηνικής απειλής από το Ιράν.
  • Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ απαιτεί αλληλοβοήθεια σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, αλλά δεν επιβάλλει αυτόματη συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις εκτός του εδάφους της Συμμαχίας.
  • Η σχέση μεταξύ Τραμπ και Μελόνι έχει επιδεινωθεί, παρά τη στενή επαφή που είχαν προηγουμένως, με τον Τραμπ να δηλώνει πρόσφατα ότι φωτογραφήθηκε μαζί της από οίκτο.
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Νέα επίθεση κατά ευρωπαϊκής χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο στόχαστρο για ακόμη μία φορά τα τελευταία 24ωρα την Ιταλία και την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρώμη ότι δεν εξέτασε καν το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, παρά τη σοβαρή, όπως τη χαρακτήρισε, πυρηνική απειλή από το Ιράν.

«Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν σκέφτηκαν καν να εμπλακούν απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή της», έγραψε.

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Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται επί δεκαετίες τους συμμάχους τους, αλλά όταν εκείνοι καλούνται να ανταποδώσουν τη στήριξη, «δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο».

Τι προβλέπει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ενεργοποιείται σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους. Δεν σημαίνει, όμως, ότι οι σύμμαχοι υποχρεώνονται αυτομάτως να συμμετάσχουν σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση που αναλαμβάνει μία χώρα της Συμμαχίας.

Η νέα επίθεση του Τραμπ προς τη Μελόνι έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών δεν βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο διάστημα.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τη κοινή τους φωτογραφία στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, όταν είπε ότι στάθηκε δίπλα της επειδή «τη λυπήθηκε». Η αναφορά εκείνη είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση και είχε δείξει ότι το κλίμα ανάμεσά τους είχε αλλάξει.

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