Η γλώσσα του σωμάτος τα λέει... όλα: Πώς ξεκίνησε η κόντρα Τραμπ-Μελόνι, δείτε το βίντεο

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να απαντά με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στον Αμερικανό πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα σε συνομιλία του με δημοσιογράφο του La7. Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, «η Μελόνι με παρακάλεσε να βγάλουμε μια φωτογραφία στη Σύνοδο της G7».

«Η αφετηρία του επεισοδίου», γράφει ο Μάρκο Γκαλούτσο στην εφημερίδα Corriere della Sera, «πρέπει να αναζητηθεί στους πολυτελείς χώρους του θερέτρου που φιλοξένησε τους ηγέτες της Συνόδου Κορυφής στα δύο ξενοδοχεία του. Φαίνεται ότι κυκλοφόρησαν υπερβολικά πολλά βίντεο με τη Μελόνι και τον Τραμπ, περισσότερα απ’ όσα θα ήθελε η αμερικανική πλευρά και όχι όλα εγκεκριμένα από το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DZzmCokgug9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα βίντεο στο οποίο η Μελόνι χειρονομεί έντονα και φαίνεται, δείχνοντας με το δάχτυλο προς τον Τραμπ, να προσπαθεί να του εξηγήσει κάτι. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως μεταξύ ψηφοφόρων των Δημοκρατικών, κάτι που, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, δύσκολα θα άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάζοντας... τη γλώσσα του σώματος πάντως, από το συγκεκριμένο βίντεο, αντιλαμβανόμαστε ότι η Μελόνι μιλάει προβαίνοντας διαρκώς σε έντονες χειρονομίες ίσως για να εντυπωσιάσει ή να κεντρίσει το ενδιαφέρον του Αμερικανού ηγέτη, ο οποίος έκδηλα, την κοιτάζει απαθής, έως και αδιάφορος, μιας και όπως φαίνεται, το γυαλί είχε ήδη σπάσει...

Η κόντρα μάλιστα των δύο ηγετών συνεχίστηκε και σήμερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε νωρίτερα: «Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ. Μου ζήτησε, επανειλημμένα να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου στην διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση, ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες- μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε, βέβαια, και το ΝΑΤΟ)».

Στην ανάρτησή του, τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Δεν μας επέτρεψε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο στην άμυνα της Ιταλίας και των άλλων, λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι ΗΠΑ κέρδισαν στρατιωτικά το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνει και πάλι φίλη».

Για να απαντήσει η Μελόνι λίγο αργότερα:

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από τη σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπιζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα».

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικετρωθείτε στη δική σας», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.