Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα «ακυρώσει τις συναντήσεις» αν το Ιράν απορρίψει τις επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ακυρώσει άμεσα τις συναντήσεις αν το Ιράν αρνηθεί τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ νομοθεσίας που αναστέλλει την αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά.

Το Ιράν ζητά την εφαρμογή πέντε βασικών όρων του Μνημονίου Συνεργασίας για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Οι όροι του Μνημονίου περιλαμβάνουν τον τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποκατάσταση ασφαλούς εμπορικής διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, εξαιρέσεις για εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση κεφαλαίων του Ιράν.

Οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία θα αρχίσουν μόνο μετά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από ΗΠΑ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα δηλωσή του ανέφερε ότι θα «ακύρωνε τις συναντήσεις αμέσως» αν επαληθευόταν η άρνηση του Ιράν να δεχτεί τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει σε «επιθεωρήσεις 100%» στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως «εκπληκτική συμφωνία».

US President Donald Trump said he would “cancel the meetings right now” if Iran’s denial of scheduled IAEA inspections were true, insisting Tehran had agreed to “100% inspections” under what he called an “amazing deal.” pic.twitter.com/iJVUJA0qRK — Iran International English (@IranIntl_En) June 23, 2026



Η Γερουσία των ΗΠΑ υποστηρίζει μέτρο για την αναστολή στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν

Την ίδια στιγμή η Γερουσία των ΗΠΑ, όπου η πλειοψηφία ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε την Τρίτη υπέρ νομοθεσίας που αποσκοπεί στην αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η Γερουσία ενέκρινε την κοινή απόφαση με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά, αφού είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η Τεχεράνη για το μνημόνιο

Το Ιράν δηλώνει στο μεταξύ ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ εξαρτώνται από την εφαρμογή βασικών όρων του Μνημονίου Συνεργασίας

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmail Baghaei, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια τελική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόνο αφού η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αρχίσουν να εφαρμόζουν πέντε βασικές διατάξεις του Μνημονίου Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, την αποκατάσταση της ασφαλούς εμπορικής διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, τη χορήγηση εξαιρέσεων για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και τις σχετικές συναλλαγές, καθώς και την πλήρη αποδέσμευση των δεσμευμένων ή υπό περιορισμούς κεφαλαίων του Ιράν. Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

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