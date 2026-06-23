Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε σε μακροπρόθεσμες πυρηνικές επιθεωρήσεις

«19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν χθες τα Στενά του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Μάνος Χατζηγιάννης

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε σε μακροπρόθεσμες πυρηνικές επιθεωρήσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 

AP
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  • Το Ιράν συμφώνησε σε μακροπρόθεσμες, υψηλού επιπέδου πυρηνικές επιθεωρήσεις που θα διασφαλίσουν την πυρηνική διαφάνεια.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα προχωρούσαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις χωρίς αυτή τη συμφωνία από το Ιράν.
  • Τα κεφάλαια από την άρση κυρώσεων θα κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και θα χρησιμοποιούνται μόνο για αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών από τις ΗΠΑ.
  • Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ τα αμερικανικά πλοία θα είναι σε θέση να επαναφέρουν αποκλεισμό αν χρειαστεί.
  • Την ημέρα της δήλωσης, διακινήθηκαν 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, όγκος ρεκόρ που οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε σε μακροπρόθεσμες πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου, προσθέτοντας ότι δεν θα επέτρεπε περαιτέρω διαπραγματεύσεις χωρίς μια τέτοια συμφωνία.

«Το Ιράν συμφώνησε πλήρως και ανεπιφύλακτα σε επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον (επ' αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και να αποφευχθεί περαιτέρω ναυτικός αποκλεισμός, αν και ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός.

Ανέφερε επιπλέον ότι τα κεφάλαια και η άρση των κυρώσεων που αποδεσμεύονται από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα κατατεθούν σε λογαριασμό μεσεγγύησης υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού, του σιταριού και της σόγιας.

«Τα χρήματα και/ή οι κυρώσεις που αποδεσμεύει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης (σ.σ. γνωστός διεθνώς ως escrow account), υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού, του σιταριού και της σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας», ανέφερε.

Τι είπε για τις τιμές των καυσίμων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο πετρέλαιο λέγοντας ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, ένας όγκος-ρεκόρ που, όπως είπε, οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου και έκανε τον κόσμο ασφαλέστερο.

«19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν χθες τα Στενά του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
«Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατακόρυφα και ο κόσμος είναι ένα πολύ ασφαλέστερο μέρος!!!», έγραψε.

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