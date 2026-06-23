CNN: «Με απείλησε σμήνος από drones σε σχηματισμό μέδουσας» - Τι είδε ο πιλότος του μαχητικού F-15

Snapshot Τον Απρίλιο, η Τεχεράνη κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό F

15 με δύο επιβαίνοντες, που ήταν η πρώτη κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους πάνω από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο πιλότος του F

15 περιέγραψε στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έναν σχηματισμό ιρανικών drones που κινούνταν συντονισμένα, παρομοιάζοντάς τον με μέδουσα και χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως «εξωγήινο».

Η τεχνολογία drones που περιγράφεται, γνωστή ως «one

to

many meshed networking», επιτρέπει σε πολλά drones να λειτουργούν ως ένα ενιαίο δίκτυο, και θεωρείται ότι το Ιράν πιθανόν έλαβε τεχνογνωσία από Κίνα και Ρωσία.

Η μαρτυρία του πιλότου προκάλεσε συζήτηση στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στις ικανότητες των ιρανικών drones, αν και υπάρχουν επιφυλάξεις λόγω της διάσεισης που υπέστη ο πιλότος.

Αν επιβεβαιωθεί η πρόοδος αυτή, θα εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πιλότος του μαχητικού F-15, ο οποίος διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο, περιέγραψε στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ένα τρομακτικό θέαμα πριν εγκαταλείψει το αεροσκάφος του: πολλαπλά ιρανικά drones που κινούνταν συντονισμένα στον αέρα, σε έναν σχηματισμό που ο ίδιος παρομοίασε με μέδουσα.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές που είναι ενήμερες με το θέμα, ο πιλότος είδε μεγάλα drones να κινούνται ενιαία, ενώ μικρότερα βρίσκονταν κάτω από αυτά, «σαν πλοκάμια». Μία από τις πηγές περιέγραψε το φαινόμενο ως «εξωγήινο».

Η μαρτυρία αυτή πυροδότησε μια έντονη συζήτηση εντός του κύκλου των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς εάν πράγματι επιβεβαιωθεί θα σημαίνει ότι το Ιράν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις δυνατότητες των drones του.

Ενώ η ακριβής αιτία της κατάρριψης του F-15 εξακολουθεί να διερευνάται, αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι είναι πιθανό ο συγκεκριμένος σχηματισμός να έπαιξε κάποιον ρόλο στην κατάρριψη, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Το χρονικό της κατάρριψης

Τον Απρίλιο, η Τεχεράνη κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό F-15, το οποίο μετέφερε δύο άτομα - έναν πιλότο και έναν αξιωματικό οπλικών συστημάτων.

Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους, ενώ ο αξιωματικός παρέμεινε για περισσότερο από μία ημέρα κρυμμένος σε ορεινή περιοχή του Ιράν προτού εντοπιστεί και διασωθεί. Η κατάρριψη του μαχητικού F-15 σηματοδότησε την πρώτη φορά που αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης καταρρίφθηκε και ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10, αλλά ο πιλότος του κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια εκτός του ιρανικού εναερίου χώρου.

Aξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στην μαρτυρία του πιλότου, καθώς είχε υποστεί διάσειση κατά τη συντριβή. Επιπλέον, ήταν η δεύτερη φορά που αεροσκάφος του καταρρίπτονταν κατά την διάρκεια του πολέμου: ήταν ο ένας από τους πιλότους που ενεπλάκη στο περιστατικό φίλιων πυρών με δυνάμεις του Κουβέιτ, στην αρχή των εχθροπραξιών.

«Μήπως είχε γίνει μάρτυρας μιας άγνωστης μέχρι σήμερα επιχειρησιακής δυνατότητας του Ιράν; Μιας πιλοτικής δοκιμής; Μιας οφθαλμαπάτης;», είπε μια από τις πηγές στο CNN.

Η τεχνολογία που περιέγραψε ο πιλότος ονομάζεται «one-to-many meshed networking», δηλαδή ένα δίκτυο που επιτρέπει πολλά drones να ενώνονται σαν ένα.

Αν και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πίστευαν αρχικά ότι το Ιράν δεν διέθετε τέτοιου είδους τεχνολογία, υπάρχουν πολλαπλές αναφορές που υποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη έλαβε βοήθεια από την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες διαθέτουν παρόμοιες δυνατότητες, όπως είπαν δύο πηγές στο CNN.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι αν πράγματι υπήρξε μια τέτοιου είδους εξέλιξη στο ήδη εξελιγμένο πρόγραμμα πολεμικών drones του Ιράν θα μπορούσε να γίνει λόγος ανησυχίας για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

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