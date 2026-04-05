ΗΠΑ: Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης του αξιωματικού - Είχε κρυφτεί για να μην τον βρουν οι Ιρανοί

Τραυματισμένος και με λιγοστά εμπόδια ο αξιωματικός - Πώς τον εντόπισαν και τον έσωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια σύνθετη επιχείρηση διάσωσης για να απεγκλωβίσουν Αμερικανό αξιωματικό που είχε καταρριφθεί στην ιρανική ενδοχώρα και κρυβόταν για πάνω από 24 ώρες.
  • Ο αξιωματικός κρύφτηκε σε δύσβατο ορεινό έδαφος με περιορισμένα εφόδια, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις τον αναζητούσαν, προσφέροντας μέχρι και αμοιβή για τον εντοπισμό του.
  • Η διάσωση περιελάμβανε εκατοντάδες κομάντος, πολεμικά αεροσκάφη, drones και μέσα επιτήρησης, με ανταλλαγή πυροβολισμών και αεροπορική υποστήριξη.
  • Προέκυψαν προβλήματα με τη μεταφορά του τραυματία λόγω βλάβης δύο αεροσκαφών, που καταστράφηκαν για να μην αξιοποιηθούν από το Ιράν.
  • Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους ως μία από τις πιο σύνθετες, με συμμετοχή πολλαπλών δυνάμεων και πραγματικό χρόνο πληροφοριών, ενώ η CIA συνέβαλε με τακτικές παραπλάνησης.
Με μία περίπλοκη και υψηλού κινδύνου στρατιωτική επιχείρηση, οι ΗΠΑ κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον Αμερικανό αξιωματικό που παρέμεινε εγκλωβισμένος στην ιρανική ενδοχώρα για πάνω από 24 ώρες, αφού το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμα ένα άτομο, καταρρίφθηκε την Παρασκευή από τις ιρανικές δυνάμεις.

Το άτομο που επέβαινε μαζί του, διασώθηκε μόλις μερικές ώρες μετά την κατάρριψη, ωστόσο ο αξιωματικός συστημάτων όπλων δεν εντοπίστηκε αμέσως και η διάσωσή του ήταν για μερικές ώρες αμφίβολη.

Το Ιράν, μάλιστα, τον επικήρυξε το Σάββατο το πρωί, προσφέροντας 60.000 δολάρια σε όποιον τον βρει και τον παραδώσει στις ιρανικές αρχές ζωντανό.

ΗΠΑ και Ιράν, επιδόθηκαν σε έναν «αγώνα δρόμου» για το ποιος θα προλάβει να τον εντοπίσει πρώτος. Από τη μία το Ιράν θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει ως όμηρο και να ενισχύσει έτσι τη διαπραγματευτική του θέση στον πόλεμο. Από την άλλη οι ΗΠΑ, έθεσαν σε εφαρμογή την αποστολή Ανάκτησης Προσωπικού, ένα δόγμα που βασίζεται σε δύο επείγουσες προτεραιότητες: τη διάσωση του πληρώματος και την προστασία ευαίσθητης στρατιωτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τους New York Times, το αιχμάλωτο προσωπικό μπορεί να αξιοποιηθεί για πληροφορίες, προπαγάνδα ή άσκηση πίεσης στις διαπραγματεύσεις και έτσι η ταχεία διάσωση είναι απαραίτητη.

Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα των New York Times και του Axios, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια τεράστια, πολυεπίπεδη αποστολή για να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο αξιωματικό συστημάτων όπλων, ο οποίος για παραπάνω από 24 ώρες όχι απλά βρισκόταν στην ιρανική ενδοχώρα, αλλά και σε ιδιαίτερα δύσβατο και ορεινό σημείο. Είχε περιορισμένα εφόδια μαζί του, μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος, ενώ κουβαλούσε μόλις ένα πιστόλι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο αεροπόρος κρύφτηκε σε τραχύ έδαφος, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις έψαχναν την περιοχή και μάλιστα ζήτησαν τοπική βοήθεια για να τον συλλάβουν.

Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν, ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμερικανικά αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν ιρανικές νηοπομπές για να τις κρατήσουν μακριά, ανοίγοντας δρόμο για τις ειδικές δυνάμεις.

Τελικά, εκατοντάδες κομάντος, υποστηριζόμενοι από πολεμικά αεροσκάφη, drones και μέσα επιτήρησης, απεγκλώβισαν με επιτυχία τον αξιωματικό. Ο τραυματισμένος αξιωματικός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το εμπόδιο στη διάσωση

Ακόμα και μετά τον εντοπισμό του αξιωματικού, όμως, οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ένα απρόσμενο εμπόδιο. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, δύο μεταγωγικά αεροσκάφη που προορίζονταν για τη μεταφορά του, βγήκαν εκτός λειτουργίας, όταν προσγειώθηκαν σε μια βάση εντός του Ιράν.

Έτσι, οι αρχές αναγκάστηκαν να «σηκώσουν» κι άλλα αεροπλάνα, καταστρέφοντας τα ακινητοποιημένα αεροσκάφη, ώστε να μην μπορέσουν να αντλήσουν από αυτά στρατιωτικό υλικό οι Ιρανοί.

Γιατί ξεχωρίζει αυτή η αποστολή

Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την επιχείρηση ως μία από τις πιο σύνθετες στην πρόσφατη ιστορία:

  • Διεξήχθη βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος
  • Συμμετείχαν εκατοντάδες στρατιώτες και πολλαπλά μέσα
  • Πραγματοποιήθηκε υπό ενεργή απειλή από τις ιρανικές δυνάμεις
  • Απαιτήθηκαν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Πώς επιβιώνουν οι πιλότοι σε εχθρικό έδαφος

Πριν από μία επιχείρηση, το αμερικανικό ιπτάμενο προσωπικό υποβάλλεται σε εκπαίδευση με το ακρωνύμιο «SERE»: Επιβίωση, Διαφυγή, Αντίσταση και Διαφυγή.

Αυτό τους προετοιμάζει να:

  • Παραμένουν κρυμμένοι και να αποφεύγουν τον εντοπισμό
  • Κινούνται προσεκτικά σε εχθρικό έδαφος
  • Επικοινωνούν με ασφάλεια με ομάδες διάσωσης
  • Αντιστέκονται στη σύλληψη εάν είναι απαραίτητο

Σε αυτήν την περίπτωση, ο αξιωματικός χρησιμοποίησε ένα φάρο και μια ασφαλή συσκευή επικοινωνίας για να συντονιστεί με τους διασώστες.

Βίντεο από τη διάσωση:

Οι νυχτερινές συνθήκες λειτούργησαν επίσης υπέρ του. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνήθως κυριαρχούν στις νυχτερινές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα υπέρυθρης ακτινοβολίας και επιτήρησης, βελτιώνοντας τόσο τις πιθανότητες διαφυγής όσο και τις πιθανότητες διάσωσης.

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά συντονισμένες και μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων (SEAL, Pararescue, μονάδες του Στρατού)
  • Μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη επίθεσης που παρέχουν κάλυψη
  • Ελικόπτερα για απαγωγή
  • Δορυφόρους, drones και κυβερνοκατασκοπεία που παρακολουθούν τον στόχο

Σύμφωνα με το Axios, η CIA έπαιξε επίσης ρόλο, χρησιμοποιώντας «μοναδικές δυνατότητες», ακόμη και τακτικές εξαπάτησης για να παραπλανήσει τις ιρανικές δυνάμεις σχετικά με την τοποθεσία του αεροπόρου.

