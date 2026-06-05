Τρομακτική έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες
Η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή σε δεξαμενή υγροποιημένου αερίου
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Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 13 τραυματίστηκαν, μετά από έκρηξη σε κατάστημα στο Μπένξι της επαρχίας Λιαονίνγκ, στην Κίνα, το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές.
Η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή σε δεξαμενή υγροποιημένου αερίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία πυροσβεστικής της πόλης.
Στο σημείο έσπευσαν 42 πυροσβέστες και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.
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