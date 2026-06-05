Wall Street: «Έσπασε» το ανοδικό σερί - Πτώση 2,6% αφού οι επενδυτές ποντάρουν αύξηση των επιτοκίων

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση άνω του 2,6% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του έτους και βάζοντας τέλος σε μια σειρά εννέα εβδομάδων ανοδικής πορείας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Wall Street: «Έσπασε» το ανοδικό σερί - Πτώση 2,6% αφού οι επενδυτές ποντάρουν αύξηση των επιτοκίων
AP
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  • Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 2,63% την Παρασκευή, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του έτους και τερματίζοντας εννιά εβδομάδες συνεχούς ανόδου.
  • Τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ έδειξαν ικανοποιητικούς ρυθμούς δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.
  • Η διατήρηση ή αύξηση των επιτοκίων από τη Fed αποσκοπεί στον περιορισμό του πληθωρισμού που επιδεινώνεται λόγω του πολέμου στο Ιράν και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Οι επενδυτές αναμένουν πιθανή αύξηση επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο, καθώς η Fed δεν εμφανίζει ανησυχία για την αγορά εργασίας παρά το υψηλό κόστος δανεισμού.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση σε μείωση επιτοκίων, αλλά ειδικοί εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα έως το 2026, εκτός αν τα στοιχεία απασχόλησης αλλάξουν σημαντικά.
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Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, διακόπτοντας μια μακρά σειρά εβδομαδιαίων κερδών, αφού τα καλύτερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για να αποτρέψει την «υπερθέρμανση» της οικονομίας.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε απώλειες στο 2,63% την Παρασκευή, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Οκτώβριο. Αυτό οδήγησε τον δείκτη σε απώλειες περίπου 2,6% για την εβδομάδα και τερμάτισε τις 9 σερί εβδομάδες κερδών.

Η πτώση της Παρασκευής προκλήθηκε από τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι η οικονομία συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Οι επενδυτές ερμήνευσαν τα στοιχεία αυτά ως ένδειξη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έχει το περιθώριο να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, προκειμένου να συγκρατήσει τον πληθωρισμό που προέρχεται από τον πόλεμο στο Ιράν και την ταχεία ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να μετριάσουν τυχόν ανησυχίες της Fed ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την αγορά εργασίας.

«Τα τελευταία στοιχεία μας έχουν δώσει όλο και μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι η Fed δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την αγορά εργασίας», δήλωσε η Lindsay Rosner, επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος πολλαπλών τομέων στη Goldman Sachs Asset Management, προσθέτοντας ότι αναμένει η Fed να επικεντρωθεί στον πληθωρισμό και να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού και μειώνουν τις αποτιμήσεις των μετοχών με την πάροδο του χρόνου, επιβαρύνοντας την αγορά. Ορισμένοι επενδυτές έχουν αρχίσει ακόμη και να στοιχηματίζουν ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους και τώρα αναμένουν αύξηση μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις τιμές στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων.

Η απόδοση των διετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, η οποία είναι ευαίσθητη στις μεταβολές των επιτοκίων, αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες την Παρασκευή, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε διάστημα άνω του ενός έτους.

Οι εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων της Fed

Η προσδοκία για υψηλότερα επιτόκια αποτελεί ανατροπή σε σχέση με το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των επενδυτών πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσδοκίες των επενδυτών ότι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς που επέλεξε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, θα προχωρούσε σε μείωση των επιτοκίων.

Τα επιτόκια που καθορίζει η Fed μεταφέρονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, επηρεάζοντας το κόστος δανεισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων και των επιχειρηματικών δανείων.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, αν και θα αφήσει τις αποφάσεις για τα επιτόκια στον Κέβιν Γουόρς , «δεν θα είχε αντίρρηση» αν τα επιτόκια μειωθούν. Εάν ο Κέβιν Γουόρς «πιέσει για μειώσεις στην πρώτη του συνεδρίαση, θα πάει κόντρα στα δεδομένα», δήλωσε η Seema Shah, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management. Και συνέχισε: «Το βασικό μας σενάριο παραμένει ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα έως το 2026, αλλά εάν τα στοιχεία για την απασχόληση συνεχίσουν να κινούνται στο ρυθμό του Μαΐου, οι αυξήσεις των επιτοκίων φέτος θα τεθούν σίγουρα στο προσκήνιο».

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