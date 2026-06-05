Θρήνος και οργή στη Γαλλία: Νεκρή η 11χρονη Λιάνα - Αναγνωρίστηκε η σορός

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η σορός που εντοπίστηκε τη Πέμπτη σε σιλό σιτηρών ανήκει στην 11χρονη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θρήνος και οργή στη Γαλλία: Νεκρή η 11χρονη Λιάνα - Αναγνωρίστηκε η σορός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών στη Γαλλία ανήκει στην 11χρονη Λιάνα.
  • Η αιτία θανάτου του κοριτσιού παραμένει άγνωστη και έχουν διαταχθεί περαιτέρω εξετάσεις.
  • Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά είναι βασικός ύποπτος και έχει ιστορικό καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.
  • Υπάρχει έρευνα για πιθανή ολιγωρία των δικαστικών αρχών στην υπόθεση του Μπαρελά.
  • Η τελευταία εμφάνιση της Λιάνας ήταν κοντά σε γυμνάσιο, ενώ ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι την μετέφερε και την άφησε σε κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο.
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Δραματικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα, που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η σορός που εντοπίστηκε χθες σε σιλό σιτηρών σε εργοστάσιο, το οποίο ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια, ανήκει τελικά στην 11χρονη.

Η αιτία θανάτου του κοριτσιού παραμένει προς το παρόν άγνωστη, σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα της Αζέν. «Έχουν διαταχθεί περαιτέρω εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες θα διεξαχθούν», τονίζεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, οι ιατροδικαστές δεν κατάφεραν να καταλήξουν στην αιτία θανάτου και γι' αυτό απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις.

Η Εισαγγελία του Αζέν αναβάθμισε το κατηγορητήριο της υπόθεσης που αφορά την απαγωγή, την παράνομη κράτηση και την δολοφονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Επιπλέον η Εισαγγελία διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η σορός της Λιάνα.

Το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας «έλαβε κλήση από κάποιον που ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε εργαστεί πριν από οκτώ χρόνια σε έναν σιλό σιτηρών που βρίσκεται στην εν λόγω πόλη, ένας χώρος που δεν χρησιμοποιείται πλέον», ανέφερε η Εισαγγελία. Στη συνέχεια ομάδα αστυνομικών πήγε στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της 11χρονης.

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ο 41χρονος, Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι έχει καταγγελθεί 6 φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών. Το γεγονός ότι δεν είχε κινηθεί κάποια νομική διαδικασία σε βάρος του και κυκλοφορούσε ελεύθερος έχει προκαλέσει οργή στη Γαλλία, ενώ έχει διαταχθεί έρευνα για το εάν ολιγώρησαν οι δικαστικές αρχές στην περίπτωση του.

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H 11χρονη Λιανά

Το 11χρονο κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 3:00 μ.μ. στο αυτοκίνητό του κοντά στο γυμνάσιο Hubert-Reeves από δύο μάρτυρες. Ο Ζερόμ Μπαρελά ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα και του οποίου η μεγαλύτερη κόρη είναι φίλη με το αγνοούμενο κορίτσι, αρχικά αρνήθηκε ότι την είχε μεταφέρει. Στη συνέχεια του παρουσιάστηκαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν το περιστατικό και φέρεται να παραδέχθηκε τη μεταφορά του κοριτσιού, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Ο 41χρονος παραδέχτηκε τελικά ότι την άφησε στο δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο ήταν κλειστό εκείνη την ημέρα. Από τότε, το μυστήριο που περιβάλλει την τύχη της 11χρονης παραμένει άλυτο, και ο 41χρονος παραμένει σιωπηλός στη φυλακή.

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