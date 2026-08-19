Ουκρανία: Νέα έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος ανώτατων αξιωματούχων

Snapshot Οι ουκρανικές υπηρεσίες NABU και SAPO αποκάλυψαν ομάδα ανώτατων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου προεδρικού αξιωματούχου, ύποπτη για ξέπλυμα 3,35 εκατ. δολαρίων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ομάδα περιλάμβανε αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, πρώην βουλευτή και επικεφαλής κρατικής τράπεζας, χωρίς να αποκαλυφθούν ονόματα λόγω νομοθεσίας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα μετά τις αποκαλύψεις, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις.

Η έρευνα προσθέτει νέους πολιτικούς κλυδωνισμούς στον Ζελένσκι, μετά την αποπομπή του πρώην υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ και το αίτημά του για εκλογές εν μέσω πολέμου.

Η ουκρανική βουλή επικύρωσε τον διορισμό νέων υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, Γιεβγκένι Χμάρα και Αντρέι Σιμπίχα αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν σήμερα ειδική επιχείρηση εναντίον ανώτατων αξιωματούχων της Ουκρανίας, που φέρνει νέους πονοκεφάλους στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι υπηρεσίες NABU και SAPO ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν μια ομάδα, στην οποία περιλαμβάνεται ένας προεδρικός αξιωματούχος, που είναι ύποπτη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 3,35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι υπηρεσίες δήλωσαν σε βίντεο στο YouTube ότι η ομάδα αποτελούνταν από έναν αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, έναν πρώην βουλευτή, επικεφαλής των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων μιας κρατικής τράπεζας και άλλους. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ονόματα των εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως ορίζει η ουκρανική νομοθεσία.

Μετά τις ανακοινώσεις αυτές, ο Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την αποπομπή αυτή.

Η έρευνα δημιουργεί νέο πονοκέφαλο για τον Ζελένσκι, καθώς έρχεται μια μέρα αφού ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο οποίος αποπέμφθηκε τον Ιούλιο, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου «να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία».

Η αποπομπή Φεντόροφ ακολούθησε εβδομάδες πολιτικής αναταραχής. Σήμερα η ουκρανική βουλή επικύρωσε τον διορισμό του Γιεβγκένι Χμάρα στο πόστο του νέου υπουργού Άμυνας και του Αντρέι Σιμπίχα στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.