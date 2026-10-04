Κλινική στη Θεσσαλονίκη: Σε ελέγχους ακόμη 11 θεραπευτηρίων του ομίλου προχωρά ο ΕΟΠΥΥ

Snapshot Ο ΕΟΠΥΥ ελέγχει 11 ιδιωτικές κλινικές σε Λάρισα, Λαμία, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα λόγω καταγγελίας για παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος στη Θεσσαλονίκη.

Οι έλεγχοι αφορούν τη συνταγογράφηση φαρμάκων και τη διαχείριση των ασθενών που νοσηλεύονται στις συγκεκριμένες δομές.

Στην κλινική της Θεσσαλονίκης που πρόκειται να σφραγιστεί νοσηλεύονται 45 ασθενείς, κυρίως σε τελικό στάδιο καρκίνου, γεγονός που καθυστερεί το κλείσιμό της.

Συνολικά στα θεραπευτήρια του ομίλου νοσηλεύονται 300 άτομα και το κλείσιμο των κλινικών θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα των ελέγχων.

Το υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση για να εξασφαλίσει τη φροντίδα όλων των ασθενών. Snapshot powered by AI

Ακόμη 11 ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από τον ΕΟΠΥΥ, μετά την καταγγελία για τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος που ένα χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη.

Τα υπόλοιπα 11 θεραπευτήρια, που βρίσκονται σε Λαμία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κατερίνη, ανήκουν στον ίδιο όμιλο και έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών προκεμένου να διαπιστωθεί αν έκαναν τις ίδιες θεραπείες.

Μάλιστα, σε μία κλινική της Λάρισας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε επίσης Ογκολογικό Τμήμα χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για το σφράγισμα και εκείνης.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, οι έλεγχοι έχουν δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στη συνταγογράφηση φαρμάκων, ενώ η δεύτερη αφορά στη διαχείριση των ασθενών που ήδη νοσηλεύονται στις συγκεκριμένες δομές.

Στην κλινική που αναμένεται να σφραγιστεί στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 45 ασθενείς, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε τελικό στάδιο καρκίνου, με τους συγγενείς τους να μην γνωρίζουν πώς θα μπορέσουν να τους περιθάλψουν στο μέλλον.

Ο κ. Πουλής εξήγησε πως αυτός είναι και ο λόγος που έχει καθυστερήσει το σφράγισμα της συγκεκριμένης κλινικής, ενώ συνολικά σε όλα τα θεραπευτήρια του ομίλου νοσηλεύονται 300 άτομα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας διευκρίνισε, πάντως, ότι το γεγονός πως πραγματοποιείται έλεγχος και στα 11 θεραπευτήρια δεν σημαίνει ότι θα σφραγιστούν όλα, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα σε κάθε επιμέρους μονάδα.

«Δεν σημαίνει ότι όλα αναγκαστικά θα σφραγιστούν. Το καταλαβαίνετε αυτό, αναλόγως με το τι συμβαίνει σε κάθε ένα», ανέφερε. «Η μέριμνα και το ενδιαφέρον που εμείς έχουμε ως υπουργείο Υγείας είναι να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, με εντολή του υπουργού, του Άδωνι Γεωργιάδη, όλη αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να μην μείνει κανένας άνθρωπος χωρίς τη φροντίδα που χρειάζεται», δήλωσε.

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