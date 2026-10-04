Χειροπέδες στον διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Snapshot Συνελήφθη διακινητής στο νομό Έβρου που μετέφερε παράνομα πέντε μη νόμιμους μετανάστες στην ενδοχώρα.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο.

Κατασχέθηκαν το όχημα του δράστη και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω διαδικασίες.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

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