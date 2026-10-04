Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου

Συγκλονίζει η εικόνα από κάμερα ασφαλείας με την άμεση αντίδραση του άνδρα μόλις είδε τι συμβαίνει

Ελένη Ευστρατίου

Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Άνδρας στην Αίγυπτο, ο Άχμεντ Ραγκάμπ, έσωσε παιδί που έπεσε από τον δεύτερο όροφο σπιτιού στη γειτονιά Ard El-Lewa.
  • Κατάφερε να πιάσει το παιδί χάρη σε σκοινιά απλώματος ρούχων που μείωσαν την πτώση πριν το πιάσει στο δρόμο.
  • Ο Άχμεντ βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και φρόντισε το παιδί δίνοντάς του νερό και ελέγχοντας την κατάσταση της υγείας του.
  • Κάλεσε τους γονείς να επιβλέπουν καλύτερα τα παιδιά τους και να μην τα αφήνουν μόνα σε μπαλκόνια.
  • Ο Άχμεντ ανακηρύχθηκε «ήρωας» στην περιοχή για την άμεση και αποφασιστική του αντίδραση.
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Συγκλονίζει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ένα παιδί να διασώζεται από πτώση από τον δεύτερο όροφο σπιτιού, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά ενός άνδρα που βρισκόταν στο δρόμο.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στη γειτονιά Ard El-Lewa. Εκεί φαίνεται να βρίσκεται ο Άχμεντ Ραγκάμπ, ο οποίος έχει κατάστημα στο σημείο και εκείνη την ώρα βρισκόταν ακριβώς απ’ έξω από αυτό, στο δρόμο.

https://www.instagram.com/cnn/reel/DeEGhctDyFC/

Ξαφνικά ακούει μία γυναίκα να ουρλιάζει και ένα παιδί που βρισκόταν δίπλα του να δείχνει προς τα πάνω. Γυρνώντας βλέπει ένα παιδί να πέφτει από τον δεύτερο όροφο του απέναντι σπιτιού. Την πτώση του έκοψαν σκοινιά απλώματος ρούχων που βρίσκονταν στερεωμένα στο παράθυρο του πρώτου ορόφου και ο Άχμεντ έτρεξε να πιάσει το παιδί, λίγο πριν βρεθεί στο δρόμο.

Στο βίντεο φαίνεται ο ίδιος να κοιτά δεξιά, αριστερά και πάνω προκειμένου να καταλάβει τι έγινε, ενώ λίγο μετά πηγαίνει να καθίσει σε ένα στρώμα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου, κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά του.

Όπως δήλωσε αργότερα στο CNN, ήταν σε κατάσταση σοκ όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί και βρέθηκε με ένα παιδί στα χέρια του. Ο Άχμεντ ανακηρύχθηκε «ήρωας» στην περιοχή του, ενώ αργότερα δήλωσε πως έκατσε μαζί με το παιδί, με καταγωγή από το Σουδάν, δίνοντάς του νερό και κουνώντας τα πόδια του, ώστε να βεβαιωθεί πως είναι καλά. Επίσης, ζήτησε από τους γονείς να επιβλέπουν περισσότερο τα παιδιά τους και να μην τα αφήνουν μόνα τους, ειδικά σε μπαλκόνια.

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