Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία διακόπηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή στον Ασπρόπυργο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος εξαιτίας της πυρκαγιάς.
  • Η αμαξοστοιχία 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.
  • Αναμένονται καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
  • Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών έχουν προκαλέσει οι συνέπειες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η οποία επικαλείται στοιχεία από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 12:41 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Άνω Λιοσίων και Νέας Περάμου.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα της γραμμής από τα Άνω Λιόσια έως τον Λουτρόπυργο, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία των δρομολογίων στην περιοχή.

Εξαιτίας της διακοπής, η αμαξοστοιχία με αριθμό 1314, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Οι επιβάτες καλούνται να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις, καθώς το περιστατικό ενδέχεται να οδηγήσει και σε τροποποιήσεις στη λειτουργία των δρομολογίων του Προαστιακού.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Hellenic Train να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να επανέλθει η ομαλή λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι επιβάτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεταβολές στα προγραμματισμένα δρομολόγια και πιθανές καθυστερήσεις.

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