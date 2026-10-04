Ο απρόσμενος «Αρχιφύλακας» της ΔΙ.ΑΣ. - Κοράκι έγινε για λίγο μέλος της ομάδας

Snapshot Ένα κοράκι πλησίασε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και τους ακολούθησε κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Οι αστυνομικοί προσέφεραν νερό στο κοράκι, το οποίο παρέμεινε κοντά τους και ανέβηκε σε μία από τις μοτοσικλέτες τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε από την Ελληνική Αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΕΛ.ΑΣ. τίμησε το κοράκι με τον συμβολικό βαθμό του «Αρχιφύλακα» για την ολιγόωρη «υπηρεσία» του στην ομάδα.

Η δημοσίευση έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 4 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Έναν ιδιαίτερο «συνάδελφο» απέκτησαν, έστω και για λίγο, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν ένα κοράκι έκανε την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους.

Το πτηνό πλησίασε τους αστυνομικούς, οι οποίοι, βλέποντάς το, του προσέφεραν λίγο νερό. Η ανταπόκριση του απρόσμενου επισκέπτη ήταν άμεση, καθώς όχι μόνο παρέμεινε κοντά τους, αλλά φαίνεται πως αποφάσισε να γίνει… συνοδοιπόρος τους.

Μάλιστα, το κοράκι ανέβηκε πάνω σε μία από τις μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., χαρίζοντας ένα μάλλον ασυνήθιστο στιγμιότυπο στους αστυνομικούς.

Το βίντεο από το περιστατικό δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που τιμάται στις 4 Οκτωβρίου.

Με χιουμοριστική διάθεση, η ΕΛ.ΑΣ. απέδωσε μάλιστα στον φτερωτό επισκέπτη τον τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα», επισφραγίζοντας έτσι την… ολιγόωρη υπηρεσία του στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Στη λεζάντα του βίντεο η ΕΛ.ΑΣ. έγραψε: «Κοράκι ή Κάργια; Πετάει η Ομάδα ούτως ή άλλως!🛫👮Λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απέκτησε έναν φτερωτό «συνάδελφο»! Μας πλησίασε, του προσφέραμε νερό και εκείνο αποφάσισε να μας ακολουθήσει στην περιπολία, ανεβαίνοντας σε μία από τις μοτοσικλέτες μας. Του απονείμαμε, λοιπόν, τον τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα» — τον κέρδισε με τα φτερά του! Μας θύμισε, με τον δικό του τρόπο, ότι η φροντίδα και ο σεβασμός για τα ζώα έχουν θέση στην καθημερινότητά μας, κάθε μέρα του χρόνου.📞 Μην ξεχνάτε: για να καταγγείλετε περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων, καλέστε στο 10410 ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο: 10410@astynomia.gr.🗣️Η φωνή σας μπορεί να γίνει η δική τους!».