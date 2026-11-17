Snapshot Η Άριελ Κωνσταντινίδη διατηρούσε κοινωνικές επαφές με γιατρούς στο Κολωνάκι μέχρι το 2015.

Εκφράζει ικανοποίηση που ορισμένες υποθέσεις για γιατρούς αρχίζουν να αποκαλύπτονται.

Διευκρινίζει ότι δεν είχε στενή φιλία με τους γιατρούς, αλλά κοινωνική συναναστροφή.

Θεωρεί ότι υπάρχουν πολλοί επικίνδυνοι επαγγελματίες στον χώρο που πρέπει να αποκαλυφθούν.

Καλεί να πάνε στη δικαιοσύνη όσοι πρέπει να αντιμετωπίσουν συνέπειες. Snapshot powered by AI

Για τη γνωριμία της με τους γιατρούς στο Κολωνάκι και τις φιλικές σχέσεις που είχε μαζί τους μέχρι το 2015 μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή της για τις εξελίξεις, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρή στις τοποθετήσεις της σχετικά με επαγγελματίες του συγκεκριμένου χώρου.

«Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα μέχρι και το 2015», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, ορισμένες υποθέσεις αρχίζουν πλέον να αποκαλύπτονται.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήμασταν φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη θέλησε, ωστόσο, να διευκρινίσει τη φύση της σχέσης της με τους συγκεκριμένους γιατρούς, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για κοινωνική συναναστροφή και όχι για στενή φιλία.

«Δεν ήμασταν φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;», ανέφερε.

Η ηθοποιός προχώρησε μάλιστα σε μια γενικότερη τοποθέτηση για επαγγελματίες του χώρου, εκφράζοντας την άποψη ότι χρειάζεται να αποκαλυφθούν και άλλες περιπτώσεις.

«Για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτό το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί», υποστήριξε.

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