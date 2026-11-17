Snapshot Η Βάσω Μαράκα, πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, απεβίωσε μετά από πολυετή δράση για τα δικαιώματα των ασθενών.

Είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης σε οργανώσεις ασθενών από το 2001, προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση σε θεραπείες και την κοινωνική ένταξη.

Αγωνίστηκε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την κατάργηση του κοινωνικού στίγματος που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Τόνιζε ότι η διάγνωση Πολλαπλής Σκλήρυνσης δεν σημαίνει το τέλος της ζωής, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί δύναμη και υποστήριξη.

Το μήνυμά της προς τους ασθενείς ήταν να συνεχίζουν να προχωρούν, ακόμα και όταν άλλοι σταματούν. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή η Βάσω Μαράκα, μια γυναίκα που είχε συνδέσει το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα και την ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση στην κοινωνία.

Η Βάσω Μαράκα είχε διατελέσει πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας, η οποία ιδρύθηκε το 2008. Από το 2010 έως το 2014 είχε αναλάβει καθήκοντα ταμία και στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία της, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της στην υποστήριξη των ασθενών.

Η ενασχόλησή της με τις ενώσεις ασθενών ξεκίνησε το 2001. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αττικής, που ιδρύθηκε το 2007, στον οποίο διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 2007 έως το 2012 και πρόεδρος από το 2014.

Μέσα από τη δράση της, η Βάσω Μαράκα συμμετείχε σε διεκδικήσεις προς την Πολιτεία, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες, αλλά και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο. Στόχος της ήταν να αναδειχθούν οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Πολλαπλή Σκλήρυνση και να απαλλαγούν από το κοινωνικό στίγμα.

«Πάντα να προχωράς εκεί που οι άλλοι σταματούν»

Σε συνέντευξή της το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας της Ομοσπονδίας, είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στις θεραπείες, στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στις μεταφορές και στους δημόσιους χώρους παρέμενε ένα μεγάλο ζητούμενο.

Η ίδια είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στον ψυχολογικό παράγοντα, εξηγώντας ότι η διάγνωση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης δεν σημαίνει το τέλος της ζωής, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί δύναμη, υποστήριξη και συνεργασία με ειδικούς.

«Η ΠΣ δεν σημαίνει το τέλος. Η ζωή αλλάζει, αλλά δεν σταματά», ήταν το νόημα των λόγων της.

Το δικό της μήνυμα προς τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο ήταν χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της: «Πάντα να προχωράς, εκεί που οι άλλοι σταματούν».

Διαβάστε επίσης