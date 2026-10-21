Από τι πάσχει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά την λάθος διάγνωση για Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η Christina Applegate αποκάλυψε ότι η διάγνωσή της για Πολλαπλή Σκλήρυνση (παλαιότερη ορολογία: Σκλήρυνση κατά Πλάκας) αποδείχτηκε μετά από 5 ολόκληρα χρόνια λανθασμένη. Ωστόσο, τα συμπτώματα που την περιορίζουν στην καθημερινότητά της παραμένουν, ενώ η αιτία τους διερευνάται ακόμη.

Η εμπειρία της εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν μια άλλη πάθηση να μοιάζει τόσο πολύ με την Πολλαπλή Σκλήρυνση, ώστε να οδηγήσει σε μια διάγνωση που αργότερα αναθεωρείται;

Η 54χρονη Applegate έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση σε ένα επεισόδιο του podcast της, «MeSsy», το οποίο ηχογραφεί με τη συνάδελφό της, ηθοποιό Jamie-Lynn Sigler, και το οποίο δημοσιεύτηκε στο YouTube την Τρίτη.

«Είμαι πάλι στο σημείο μηδέν – δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με εμένα», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η Applegate περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τηn λανθασμένη διάγνωση, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον γιατρό της.

«Μπήκε στο δωμάτιό μου και είπε: "Συγχαρητήρια – δεν έχεις Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS)". Δεν χάρηκα καθόλου.

Δεν είναι ότι έγινε κάποιο λάθος στη διάγνωση και ξαφνικά έγινα καλά. Δεν έγινα καλά, Jamie. Αν μη τι άλλο, σε ορισμένους τομείς η κατάστασή μου έχει χειροτερέψει.

Εξακολουθώ να χρειάζομαι αναπηρικό αμαξίδιο, όταν πηγαίνω στο ιατρείο. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο μέχρι το δωμάτιο. Είμαι ακόμα μέσα σε όλο αυτό. Δεν συνέβη τίποτα μαγικό όταν εκείνη είπε: "Δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας". Τίποτα μαγικό δεν συνέβη».

Γιατί μπορεί να υπάρξει λανθασμένη διάγνωση Πολλαπλής Σκλήρυνσης;

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να διαγνωστεί λανθασμένα, επειδή τα συμπτώματά της και ορισμένα ευρήματα στην μαγνητική τομογραφία (MRI) επικαλύπτονται με εκείνα άλλων παθήσεων.

Στην Πολλαπλή Σκλήρυνση το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί βλάβη στο προστατευτικό κάλυμμα γύρω από τις νευρικές ίνες στον εγκέφαλο (μυελίνη), τον νωτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα. Ωστόσο, η κόπωση, το μυρμήγκιασμα, η αδυναμία και οι διαταραχές της όρασης δεν αποτελούν από μόνες τους ενδείξεις που ταυτοποιούν αυτήν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ομοίως, οι λευκές κηλίδες σε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν αποτελούν αυτόματα απόδειξη Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η εντόπισή τους, η όψη τους και η σχέση τους με τα κλινικά ευρήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Μια μελέτη του 2019 για λανθασμένες διαγνώσεις Πολλαπλής Σκλήρυνσης, ανέδειξε την υπερβολική εξάρτηση από τις ανωμαλίες, που εντοπίζονται στην μαγνητική τομογραφία σε άτομα με μη ειδικά συμπτώματα. Περιέγραψε επίσης πώς μια αρχική διάγνωση μπορεί να παραμείνει, ακόμη και όταν προκύπτουν μεταγενέστερα ευρήματα, τα οποία δεν συνάδουν με αυτήν, αλλά καταλήγουν να αγνοούνται.

Τι μπορεί να έχει τελικά η Christina Applegate: Ποιες παθήσεις μπορούν να μιμηθούν την Πολλαπλή Σκλήρυνση

Ορισμένες παθήσεις μοιάζουν με την Πολλαπλή Σκλήρυνση κυρίως λόγω των συμπτωμάτων τους, ενώ άλλες μπορεί να προκαλέσουν και ευρήματα στις απεικονιστικές εξετάσεις που οδηγούν σε σύγχυση. Τα παρακάτω παραδείγματα καταδεικνύουν διαφορετικές περιπτώσεις επικάλυψης:

Ημικρανία: Μπορεί να προκαλέσει προσωρινές διαταραχές της όρασης ή των αισθήσεων, ενώ ορισμένα άτομα παρουσιάζουν κηλίδες στην λευκή ουσία του εγκεφάλου κατά την μαγνητική τομογραφία. Το ιατρικό ιστορικό και το μοτίβο αυτών των κηλίδων βοηθούν στη διάκριση της ημικρανίας από την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Μπορεί να προκαλέσει προσωρινές διαταραχές της όρασης ή των αισθήσεων, ενώ ορισμένα άτομα παρουσιάζουν κηλίδες στην λευκή ουσία του εγκεφάλου κατά την μαγνητική τομογραφία. Το ιατρικό ιστορικό και το μοτίβο αυτών των κηλίδων βοηθούν στη διάκριση της ημικρανίας από την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Νόσος των μικρών αγγείων του εγκεφάλου : Αλλοιώσεις που επηρεάζουν τα μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου μπορούν να προκαλέσουν ανωμαλίες στην λευκή ουσία. Η ηλικία, τυχόν αγγειακοί παράγοντες κινδύνου και η κατανομή των βλαβών/σημαδιών βοηθούν τους γιατρούς στην ερμηνεία των απεικονιστικών εξετάσεων και λοιπών συμπτωμάτων.

: Αλλοιώσεις που επηρεάζουν τα μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου μπορούν να προκαλέσουν ανωμαλίες στην λευκή ουσία. Η ηλικία, τυχόν αγγειακοί παράγοντες κινδύνου και η κατανομή των βλαβών/σημαδιών βοηθούν τους γιατρούς στην ερμηνεία των απεικονιστικών εξετάσεων και λοιπών συμπτωμάτων. Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 : Μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, αδυναμία και δυσκολίες στην μνήμη. Οι εξετάσεις αίματος βοηθούν στον εντοπισμό αυτής της αντιμετωπίσιμης εναλλακτικής αιτίας.

: Μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, αδυναμία και δυσκολίες στην μνήμη. Οι εξετάσεις αίματος βοηθούν στον εντοπισμό αυτής της αντιμετωπίσιμης εναλλακτικής αιτίας. Ινομυαλγία: Ο διάχυτος πόνος, η κόπωση και οι δυσκολίες στη σκέψη ενδέχεται να συμπίπτουν με συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η ινομυαλγία, από μόνη της, δεν προκαλεί τις χαρακτηριστικές φλεγμονώδεις βλάβες της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Ο διάχυτος πόνος, η κόπωση και οι δυσκολίες στη σκέψη ενδέχεται να συμπίπτουν με συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η ινομυαλγία, από μόνη της, δεν προκαλεί τις χαρακτηριστικές φλεγμονώδεις βλάβες της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Περιφερική νευροπάθεια ή πάθηση της σπονδυλικής στήλης : Η βλάβη στα νεύρα εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, ή η πίεση εντός της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα, αδυναμία ή δυσκολίες στο βάδισμα. Η ιατρική εξέταση βοηθά στον εντοπισμό του προβλήματος και στην καθοδήγηση των περαιτέρω διαγνωστικών ελέγχων.

: Η βλάβη στα νεύρα εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, ή η πίεση εντός της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα, αδυναμία ή δυσκολίες στο βάδισμα. Η ιατρική εξέταση βοηθά στον εντοπισμό του προβλήματος και στην καθοδήγηση των περαιτέρω διαγνωστικών ελέγχων. Διαταραχή του φάσματος της νευρομυελίτιδας του οπτικού νεύρου και νόσος που σχετίζεται με αντισώματα MOG: Αυτές οι διακριτές φλεγμονώδεις διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό. Τα κλινικά χαρακτηριστικά τους και οι εικόνες από την μαγνητική τομογραφία (MRI), σε συνδυασμό με κατάλληλες εξετάσεις αντισωμάτων, βοηθούν στη διάκρισή τους από την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οι θεραπείες τους διαφέρουν.

Το γεγονός ότι υπάρχει ένα κοινό σύμπτωμα ΔΕΝ σημαίνει ότι το άτομο πάσχει απαραίτητα από κάποια συγκεκριμένη πάθηση που περιλαμβάνεται σε αυτήν την λίστα.

Πώς διακρίνουν οι ειδικοί την μία πάθηση από την άλλη;

Οι ειδικοί συνδυάζουν το ιστορικό των συμπτωμάτων, τη νευρολογική εξέταση, τις απεικονιστικές εξετάσεις και επιλεγμένες εργαστηριακές εξετάσεις, αξιολογώντας αν τα ευρήματα υποδεικνύουν Πολλαπλή Σκλήρυνση ή κάποια άλλη, πιο κατάλληλη εξήγηση.

Εξετάζουν πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα, πώς εξελίχθηκαν και αν τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης αντιστοιχούν στις περιοχές που παρουσιάζουν αλλοιώσεις στην απεικόνιση. Η επανεξέταση των πρωτογενών εικόνων της μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες απ’ ό,τι η απλή ανάγνωση της γραπτής γνωμάτευσης.

Ανάλογα με τα ευρήματα, η περαιτέρω διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει απεικόνιση του νωτιαίου μυελού, εξετάσεις αίματος ή οσφυϊκή παρακέντηση για την ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Κανένα μεμονωμένο εύρημα δεν πρέπει να ερμηνεύεται αποκομμένο από το συνολικό κλινικό πλαίσιο.

Τα επικαιροποιημένα διαγνωστικά κριτήρια, που δημοσιεύθηκαν το 2025, ενσωματώνουν πρόσθετα απεικονιστικά και εργαστηριακά δεδομένα. Συγκεκριμένα σημάδια στην μαγνητική τομογραφία μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση των βλαβών της Πολλαπλής Σκλήρυνσης από ανωμαλίες που σχετίζονται με ημικρανία ή αγγειακή νόσο.

Συμπέρασμα

Μια αναθεωρημένη διάγνωση Πολλαπλής Σκλήρυνσης αλλάζει την εξήγηση για την ασθένεια ενός ατόμου, αλλά δεν εξαλείφει τα συμπτώματά του. Το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση ενός σαφούς σχεδίου διερεύνησης και φροντίδας, με επανεξέταση από ειδικό (όπου κρίνεται απαραίτητο), καθώς και συνεχή υποστήριξη κατά τη διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων.

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