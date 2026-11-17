Snapshot Ο 40χρονος Βαντουίρ Τσάβες δολοφόνησε εν ψυχρώ τον πρώην πεθερό και τη σύζυγό του στη Μαρακaju της Βραζιλίας, πυροβολώντας τους στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό του από την κόρη του θύματος μετά από 16 χρόνια σχέσης και φέρεται να την απειλούσε για επανασύνδεση.

Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με τη σύλληψη του αδελφού του δράστη, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο το ζευγάρι.

Ο δράστης σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, κατά την προσπάθεια σύλληψής του.

Οι έρευνες για τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες της διπλής ανθρωποκτονίας συνεχίζονται χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός συνταξιούχου αστυνομικού και της συζύγου του, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από τα πυρά του πρώην γαμπρού τους, μέρα μεσημέρι, έξω από κατάστημα στην πόλη Μαρακaju, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, όταν ο 40χρονος Βαντουίρ Τσάβες πλησίασε το ηλικιωμένο ζευγάρι από πίσω, χωρίς να κινήσει τις υποψίες του. Στη συνέχεια έβγαλε όπλο και πυροβόλησε αρχικά τον πρώην πεθερό του και αμέσως μετά τη σύζυγό του, χτυπώντας και τους δύο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, ο δράστης άδειασε ολόκληρο τον γεμιστήρα του όπλου του και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο με ψυχραιμία.

Τα δύο θύματα δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του πίσω τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο να αντιδράσουν ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 40χρονος πυροβόλησε και τους δύο εξ επαφής, προκαλώντας τον θάνατό τους επί τόπου.

Το οικογενειακό ιστορικό πίσω από τη διπλή δολοφονία

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο ύποπτος ήταν ο πρώην γαμπρός του ζευγαριού. Ο Βαντουίρ Τσάβες είχε χωρίσει από τη γυναίκα έπειτα από σχέση 16 ετών, ωστόσο δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό.

Όπως αναφέρεται, συνέχιζε να απειλεί την πρώην σύζυγό του και να την πιέζει να επανασυνδεθούν, παρά την άρνησή της. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν, ωστόσο, και ένα ακόμη ενδεχόμενο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Συγκεκριμένα, εκτιμούν ότι η διπλή δολοφονία ενδέχεται να συνδέεται με τη σύλληψη του αδελφού του δράστη, Βλαντιμίρ, πέντε ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαντουίρ θεωρούσε υπεύθυνο το ηλικιωμένο ζευγάρι για την καταγγελία σε βάρος του αδελφού του στις Αρχές, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να είχε διατυπωθεί απειλή με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Παρά τις εκτιμήσεις των ερευνητών, το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα και να διαπιστώσουν ποια από τις οικογενειακές διαφορές οδήγησε στην αιματηρή επίθεση.

Νεκρός ο 40χρονος μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία

Μετά τη διπλή δολοφονία, οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τόσο στη Μαρακaju όσο και στους γειτονικούς δήμους.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του το πρωί της 14ης Νοεμβρίου, κοντά στο ξενοδοχείο Maracaju Plaza. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση για τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε περίπου στις 06:40 το πρωί.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ο Τσάβες αντιστάθηκε και άνοιξε πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο 40χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της Μαρακaju. Ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την άφιξή του, στις 14 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία των πρώην πεθερικών του.

Με τον θάνατό του έληξε η επιχείρηση αναζήτησής του, ενώ οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Παράλληλα, παραμένουν σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες της διπλής ανθρωποκτονίας, αλλά και για όσα προηγήθηκαν της ένοπλης επίθεσης. Οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει αναλυτική επίσημη ενημέρωση για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων κατά τη συμπλοκή με τον δράστη ή τα ιατροδικαστικά ευρήματα από τις δύο σκηνές.

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