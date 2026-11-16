Τραγωδία στη Βραζιλία: 5χρονη πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την 3χρονη αδελφή της

Οι γονείς ξύπνησαν από τον πυροβολισμό και βρήκαν την 3χρονη κόρη τους αιμόφυρτη στο πάτωμα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τραγωδία στη Βραζιλία: 5χρονη πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την 3χρονη αδελφή της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 5χρονη στη Βραζιλία πυροβόλησε κατά λάθος και σκότωσε την 3χρονη αδελφή της μέσα στο σπίτι.
  • Το όπλο, που ήταν γεμάτο και αφύλακτο στον πάγκο της κουζίνας, το άφησε ο πατέρας μετά από έλεγχο για διαρρήκτες.
  • Οι γονείς ξύπνησαν από τον ήχο του πυροβολισμού και μετέφεραν το θύμα σε νοσοκομείο, όπου το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η υπόθεση ερευνάται από την Πολιτική Αστυνομία της Βραζιλίας για να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
  • Ο πατέρας είναι καταχωρισμένος ως συλλέκτης όπλων, αθλητικός σκοπευτής και κυνηγός, ενώ το όπλο κατασχέθηκε από τις Αρχές.
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Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του, με δράστιδα την 5χρονη αδελφή του. Το όπλο είχε μείνει γεμάτο και αφύλακτο στον πάγκο της κουζίνας από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος είχε σηκωθεί νωρίτερα για να ελέγξει αν υπήρχαν διαρρήκτες στο σπίτι.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στην περιοχή Γκουαρατίμπα, στο δυτικό τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων R7, UOL Notícias και O Dia.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Ολίβια Μέλο Μορέιρα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, το κοριτσάκι υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Οι γονείς ξύπνησαν από τον πυροβολισμό

Σύμφωνα με το O Dia, οι γονείς των δύο παιδιών, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις Αρχές, δήλωσαν ότι ξύπνησαν όταν άκουσαν τον ήχο ενός πυροβολισμού.

Όταν έσπευσαν στο διπλανό δωμάτιο, εντόπισαν την 3χρονη κόρη τους πεσμένη στο πάτωμα. Χωρίς να χάσουν χρόνο, τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Αστυνομικοί της Στρατιωτικής Αστυνομίας έφτασαν στο νοσοκομείο, αφού ενημερώθηκαν ότι είχε εισαχθεί ένα παιδί με τραύμα από πυροβολισμό.

Ο πατέρας άφησε το γεμάτο όπλο στον πάγκο της κουζίνας

Όπως αναφέρει η Sun, επικαλούμενη όσα κατέθεσε ο πατέρας στις Αρχές, η μητέρα των παιδιών είχε παρατηρήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Νοεμβρίου ότι μια πύλη στην ιδιοκτησία τους ήταν ανοιχτή.

Ο πατέρας πήρε τότε ένα όπλο και κατέβηκε στο ισόγειο για να ελέγξει αν υπήρχε κάποιος κλέφτης στο σπίτι ή στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς, επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρα, αφήνοντας, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το γεμάτο όπλο στη θήκη του πάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Λίγο αργότερα, οι γονείς ξύπνησαν από τον πυροβολισμό. Τότε, η 5χρονη κόρη τους έτρεξε προς τον πατέρα της και να του είπε επανειλημμένα: «Συγγνώμη, μπαμπά, συγγνώμη, μπαμπά».

Έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της 3χρονης

Την υπόθεση ανέλαβε η Πολιτική Αστυνομία της Βραζιλίας, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για κάποιο πρόσωπο.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του πυροβόλου όπλου που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των UOL Notícias και O Dia, ο πατέρας ήταν καταχωρισμένος ως CAC, δηλαδή συλλέκτης όπλων, αθλητικός σκοπευτής και κυνηγός στη Βραζιλία.

Μέχρι στιγμής, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστώσουν πώς το όπλο βρέθηκε σε σημείο προσβάσιμο στα δύο μικρά παιδιά και ποιος φέρει ευθύνη για τον θάνατο της 3χρονης.

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