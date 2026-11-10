Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό

Snapshot Μια 26χρονη μητέρα στη Βραζιλία έχασε τη ζωή της όταν υποχώρησε το πλαίσιο παραθύρου στον έβδομο όροφο ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και ο σύντροφός της δεν βρέθηκε κοντά κατά την πτώση, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις βίαιης ενέργειας.

Η έρευνα εστιάζει στην ασφάλεια του ξενοδοχείου και στις αιτίες αποκόλλησης του παραθύρου, ενώ ανακαλύφθηκαν παρατυπίες στην πυρασφάλεια του κτιρίου.

Ο σύντροφος της 26χρονης αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση και ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως ατύχημα από τις Αρχές.

Η νεαρή γυναίκα είχε ταξιδέψει για εκδήλωση πόκερ και αφήνει πίσω της δύο παιδιά, με την οικογένειά της να εκφράζει τη βαθιά της θλίψη. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 26χρονη μητέρα δύο παιδιών στη Βραζιλία, όταν έπεσε από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου, την ώρα που ακουμπούσε σε παράθυρο του διαδρόμου, το πλαίσιο του οποίου υποχώρησε ξαφνικά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, περίπου στη 01:30, στο ξενοδοχείο Rio Poty, στην περιοχή Ponta d'Areia της πόλης Σάο Λουίς, στην πολιτεία Μαρανιάο.

Θύμα ήταν η Ρενάτα Ρεμπέκα Νεγκράο Σαλντάνια ντος Σάντος, η οποία είχε ταξιδέψει στην περιοχή μαζί με τον σύντροφό της, Λεονάρντο Αουγκούστο Πίντο.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στον διάδρομο του έβδομου ορόφου όταν κάθισε στο περβάζι ενός παραθύρου και ακούμπησε την πλάτη της στο αλουμινένιο πλαίσιο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η κατασκευή αποκολλήθηκε και η 26χρονη έπεσε στο κενό.

Το δυστύχημα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου αποτυπώνει τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Στα πλάνα διακρίνονται η Ρενάτα και ο σύντροφός της να κινούνται στον διάδρομο, αναζητώντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κλειδιά του δωματίου τους.

Κάποια στιγμή, η 26χρονη κάθεται στο περβάζι και στηρίζεται στο παράθυρο. Ξαφνικά, το μεταλλικό πλαίσιο υποχωρεί και η γυναίκα χάνεται από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Ο σύντροφός της εμφανίζεται να παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος, προτού πλησιάσει το άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί. Λίγο αργότερα, ένας εργαζόμενος του ξενοδοχείου φτάνει στο σημείο.

Η νεαρή μητέρα κατέληξε πάνω σε στέγαστρο που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου. Παρά την κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας, υπέκυψε στα τραύματά της.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο σύντροφος της 26χρονης προσήχθη για να δώσει εξηγήσεις στις αστυνομικές Αρχές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ και πως δεν θυμόταν με ακρίβεια τις συνθήκες της πτώσης.

Ωστόσο, η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού δεν ανέδειξε ενδείξεις βίαιης ενέργειας από την πλευρά του.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Τζορτζ Μάρκες, διευκρίνισε ότι δεν καταγράφηκε καμία επίθεση ή σπρώξιμο, επισημαίνοντας πως ο άνδρας δεν βρισκόταν καν κοντά στη γυναίκα τη στιγμή που υποχώρησε το παράθυρο.

Μετά την εξέτασή του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι ερευνητές αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής τον θάνατο ως δυστύχημα.

Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια του ξενοδοχείουΗ έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το πλαίσιο του παραθύρου, καθώς και στο κατά πόσο τηρούνταν οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Εγκληματολογικοί πραγματογνώμονες εξέτασαν την κατασκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής σε οριστικό συμπέρασμα για την αιτία της αστοχίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Πυροσβεστική στο ξενοδοχείο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παρατυπίες σε ζητήματα πυρασφάλειας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν αφορούσε την κατάσταση του παραθύρου από το οποίο έπεσε η 26χρονη. Ωστόσο, το ξενοδοχείο ενημερώθηκε για τις παραβάσεις και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του Rio Poty εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για το περιστατικό και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές.

«Η κόρη μου πήγε να διασκεδάσει και μου την επιστρέφουν μέσα σε φέρετρο»

Η Ρενάτα είχε ταξιδέψει στο Σάο Λουίς στις 28 Οκτωβρίου μαζί με τον σύντροφό της, προκειμένου να παρακολουθήσουν διοργάνωση πόκερ.

Το ζευγάρι επρόκειτο να επιστρέψει στην πόλη του στις 3 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η νεαρή γυναίκα αφήνει πίσω της δύο παιδιά, το ένα εκ των οποίων είναι μόλις τεσσάρων ετών.

Συγκλονισμένη από τον θάνατό της, η μητέρα της, Μπέτι Νεγκράο, μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο για την απώλεια της κόρης της.

«Η κόρη μου πήγε να διασκεδάσει και μου την επιστρέφουν μέσα σε φέρετρο», δήλωσε, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει όσα είχαν συμβεί.

Η σορός της 26χρονης μεταφέρθηκε στην Ανανιντέουα, κοντά στην πόλη Μπελέμ, όπου διέμενε η οικογένειά της.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

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