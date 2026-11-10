Από το 0 σε 180 χλμ με έναν ανθρώπινο καταπέλτη - Το άλμα που μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

Snapshot Ο Ισπανός Ντάνι Ρομάν και ο Γάλλος Φρεντ Φιζέν εκτοξεύτηκαν με στολή wingsuit από τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο, που βρίσκεται σε καμινάδα ύψους 360 μέτρων στη Σλοβενία, φτάνοντας ταχύτητα 180 χλμ./ώρα σε 2,15 δευτερόλεπτα.

Ο Ρομάν κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο ύψος (100,36 μέτρα) με ανθρώπινο καταπέλτη, ενώ μαζί με τον Φιζέν κατέγραψαν δεύτερο ρεκόρ για το μεγαλύτερο συνδυαστικό ύψος (151,72 μέτρα).

Η κατασκευή και ανάπτυξη του συστήματος εκτόξευσης διήρκεσε δυόμισι χρόνια και δημιούργησε δυνάμεις επιτάχυνσης έως 4,2 G στους αθλητές.

Παρά την εμπειρία τους σε πάνω από 32.000 άλματα, η εκτόξευση από καμινάδα με τέτοια ταχύτητα ήταν πρωτόγνωρη και ακραία για τους Ρομάν και Φιζέν.

Η επιτυχία βασίστηκε στην τεχνογνωσία της σλοβενικής ομάδας DD Squad και στην εμπιστοσύνη των αθλητών στην ομάδα αυτή. Snapshot powered by AI

Φανταστείτε να εκτοξεύεστε από μια τεράστια καμινάδα με ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Αυτό ακριβώς έκαναν στη Σλοβενία ο Ισπανός αθλητής πτήσης με στολή wingsuit Ντάνι Ρομάν και ο Γάλλος Φρεντ Φιζέν, κατακτώντας μάλιστα δύο τίτλους στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Οι δύο αθλητές πέταξαν πάνω από την πόλη Τρμποβλιε, χρησιμοποιώντας τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εσωτερικό μιας καμινάδας ύψους 360 μέτρων, της ψηλότερης στην Ευρώπη.

Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εκτόξευσης, μήκους 60 μέτρων, τους εκτόξευσε κατακόρυφα προς τον ουρανό, επιταχύνοντάς τους από τα 0 στα 180 χλμ./ώρα μέσα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα.

Αφού έφτασαν στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους και βίωσαν για μια σύντομη στιγμή την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας, άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος. Στη συνέχεια άνοιξαν τα αλεξίπτωτά τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

https://www.instagram.com/washingtonpost/reel/DfidjkxgYAv/

Ο Ρομάν κατέκτησε τον πρώτο τίτλο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ύψος που έχει επιτευχθεί με ανθρώπινο καταπέλτη, φτάνοντας στα 100,36 μέτρα από το σημείο απελευθέρωσής του από την κάψουλα εκτόξευσης.

Ωστόσο, η προσπάθεια δεν σταμάτησε εκεί. Ο 35χρονος Ρομάν και ο 47χρονος Φιζέν επιχείρησαν στη συνέχεια να εκτοξευτούν ταυτόχρονα, καταγράφοντας ένα δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ, αυτή τη φορά για το μεγαλύτερο συνδυαστικό ύψος με ανθρώπινο καταπέλτη. Οι δύο αθλητές ανέβηκαν συνολικά 151,72 μέτρα, με τον Ρομάν να φτάνει στα 75,97 μέτρα και τον Φιζέν στα 75,75 μέτρα πάνω από τα σημεία απελευθέρωσής τους.

«Το πιο έντονο κομμάτι είναι όταν μπαίνεις στον καταπέλτη, επειδή γνωρίζεις τι πρόκειται να ακολουθήσει», δήλωσε ο Ρομάν, ο οποίος είχε συνεργαστεί και το 2025 με τον Φιζέν στην απόλυτη εναέρια διαδρομή εμποδίων. Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Μέσα στην κάψουλα δεν μπορείς ουσιαστικά να κινηθείς. Είσαι εντελώς εγκλωβισμένος εκεί μέσα. Νιώθεις την πίεση στην πλάτη και στην κοιλιά σου. Και μετά ακούγεται ένα "μπαμ!" και μέσα σε δύο ή τρία δευτερόλεπτα περνάς από τα μηδέν στα 180 χλμ./ώρα, εκτοξευόμενος κατακόρυφα έξω από την καμινάδα. Συνεχίζεις να ανεβαίνεις όλο και ψηλότερα και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι τα πάντα γύρω σου κινούνται σε αργή κίνηση, μέχρι να αρχίσεις και πάλι να επιταχύνεις προς τα κάτω. Ήταν ένα από τα πιο έντονα άλματα που έχω πραγματοποιήσει ποτέ».

https://www.instagram.com/p/DfidjkxgYAv/

Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν ήταν υπόθεση λίγων ημερών. Το πρότζεκτ του ανθρώπινου καταπέλτη χρειάστηκε δυόμισι χρόνια προετοιμασίας και ανάπτυξης, με τη σλοβενική ομάδα ειδικών στα ακροβατικά και τη μηχανική DD Squad να κατασκευάζει το τεράστιο σύστημα εκτόξευσης στο εσωτερικό της ψηλότερης καμινάδας της Ευρώπης.

Όταν λειτουργούσε στη μέγιστη ισχύ του, ο καταπέλτης υποχρέωνε τους αθλητές να αντέχουν δυνάμεις επιτάχυνσης που έφταναν τα 4,2 G.

Για τον Φρεντ Φιζέν, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να δοκιμάσει κάτι εντελώς άγνωστο, ακόμη και για έναν αθλητή με χιλιάδες άλματα στο ενεργητικό του.

«Αυτό που συνέβη εδώ είναι πραγματικά απίστευτο. Με έναν καταπέλτη τέτοιου μεγέθους, μπαίνουμε σε μια εντελώς άγνωστη κατάσταση και πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία μας για να διαχειριστούμε το άλμα μετά από μια τόσο μοναδική και ακραία εκτόξευση.

Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς να προπονηθείς, αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα DD Squad.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου προσπαθώ να διευρύνω συνεχώς τα όρια του αθλήματος και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα στις πτώσεις βάσης (B.A.S.E. jumping), στις ελεύθερες πτώσεις με αλεξίπτωτο και γενικότερα στα εναέρια αθλήματα. Και αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα».

Συνολικά, ο Ρομάν και ο Φιζέν έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 32.000 άλματα με αλεξίπτωτο. Ωστόσο, ακόμη και με αυτή την τεράστια εμπειρία, η εκτόξευση από μια καμινάδα με ταχύτητα 180 χλμ./ώρα ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο.

Πλέον, έχουν δύο παγκόσμια ρεκόρ για να θυμούνται αυτή την ακραία εμπειρία.