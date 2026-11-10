Από το 0 σε 180 χλμ με έναν ανθρώπινο καταπέλτη - Το άλμα που μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

Οι δύο αθλητές πέταξαν πάνω από την πόλη Τρμποβλιε, χρησιμοποιώντας τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εσωτερικό μιας καμινάδας ύψους 360 μέτρων, της ψηλότερης στην Ευρώπη

Δημήτρης Δρίζος

Από το 0 σε 180 χλμ με έναν ανθρώπινο καταπέλτη - Το άλμα που μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ισπανός Ντάνι Ρομάν και ο Γάλλος Φρεντ Φιζέν εκτοξεύτηκαν με στολή wingsuit από τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο, που βρίσκεται σε καμινάδα ύψους 360 μέτρων στη Σλοβενία, φτάνοντας ταχύτητα 180 χλμ./ώρα σε 2,15 δευτερόλεπτα.
  • Ο Ρομάν κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο ύψος (100,36 μέτρα) με ανθρώπινο καταπέλτη, ενώ μαζί με τον Φιζέν κατέγραψαν δεύτερο ρεκόρ για το μεγαλύτερο συνδυαστικό ύψος (151,72 μέτρα).
  • Η κατασκευή και ανάπτυξη του συστήματος εκτόξευσης διήρκεσε δυόμισι χρόνια και δημιούργησε δυνάμεις επιτάχυνσης έως 4,2 G στους αθλητές.
  • Παρά την εμπειρία τους σε πάνω από 32.000 άλματα, η εκτόξευση από καμινάδα με τέτοια ταχύτητα ήταν πρωτόγνωρη και ακραία για τους Ρομάν και Φιζέν.
  • Η επιτυχία βασίστηκε στην τεχνογνωσία της σλοβενικής ομάδας DD Squad και στην εμπιστοσύνη των αθλητών στην ομάδα αυτή.
Snapshot powered by AI

Φανταστείτε να εκτοξεύεστε από μια τεράστια καμινάδα με ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Αυτό ακριβώς έκαναν στη Σλοβενία ο Ισπανός αθλητής πτήσης με στολή wingsuit Ντάνι Ρομάν και ο Γάλλος Φρεντ Φιζέν, κατακτώντας μάλιστα δύο τίτλους στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Οι δύο αθλητές πέταξαν πάνω από την πόλη Τρμποβλιε, χρησιμοποιώντας τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εσωτερικό μιας καμινάδας ύψους 360 μέτρων, της ψηλότερης στην Ευρώπη.

Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εκτόξευσης, μήκους 60 μέτρων, τους εκτόξευσε κατακόρυφα προς τον ουρανό, επιταχύνοντάς τους από τα 0 στα 180 χλμ./ώρα μέσα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα.

Αφού έφτασαν στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους και βίωσαν για μια σύντομη στιγμή την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας, άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος. Στη συνέχεια άνοιξαν τα αλεξίπτωτά τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

https://www.instagram.com/washingtonpost/reel/DfidjkxgYAv/

Ο Ρομάν κατέκτησε τον πρώτο τίτλο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ύψος που έχει επιτευχθεί με ανθρώπινο καταπέλτη, φτάνοντας στα 100,36 μέτρα από το σημείο απελευθέρωσής του από την κάψουλα εκτόξευσης.

Ωστόσο, η προσπάθεια δεν σταμάτησε εκεί. Ο 35χρονος Ρομάν και ο 47χρονος Φιζέν επιχείρησαν στη συνέχεια να εκτοξευτούν ταυτόχρονα, καταγράφοντας ένα δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ, αυτή τη φορά για το μεγαλύτερο συνδυαστικό ύψος με ανθρώπινο καταπέλτη. Οι δύο αθλητές ανέβηκαν συνολικά 151,72 μέτρα, με τον Ρομάν να φτάνει στα 75,97 μέτρα και τον Φιζέν στα 75,75 μέτρα πάνω από τα σημεία απελευθέρωσής τους.

«Το πιο έντονο κομμάτι είναι όταν μπαίνεις στον καταπέλτη, επειδή γνωρίζεις τι πρόκειται να ακολουθήσει», δήλωσε ο Ρομάν, ο οποίος είχε συνεργαστεί και το 2025 με τον Φιζέν στην απόλυτη εναέρια διαδρομή εμποδίων. Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Μέσα στην κάψουλα δεν μπορείς ουσιαστικά να κινηθείς. Είσαι εντελώς εγκλωβισμένος εκεί μέσα. Νιώθεις την πίεση στην πλάτη και στην κοιλιά σου. Και μετά ακούγεται ένα "μπαμ!" και μέσα σε δύο ή τρία δευτερόλεπτα περνάς από τα μηδέν στα 180 χλμ./ώρα, εκτοξευόμενος κατακόρυφα έξω από την καμινάδα. Συνεχίζεις να ανεβαίνεις όλο και ψηλότερα και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι τα πάντα γύρω σου κινούνται σε αργή κίνηση, μέχρι να αρχίσεις και πάλι να επιταχύνεις προς τα κάτω. Ήταν ένα από τα πιο έντονα άλματα που έχω πραγματοποιήσει ποτέ».

https://www.instagram.com/p/DfidjkxgYAv/

Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν ήταν υπόθεση λίγων ημερών. Το πρότζεκτ του ανθρώπινου καταπέλτη χρειάστηκε δυόμισι χρόνια προετοιμασίας και ανάπτυξης, με τη σλοβενική ομάδα ειδικών στα ακροβατικά και τη μηχανική DD Squad να κατασκευάζει το τεράστιο σύστημα εκτόξευσης στο εσωτερικό της ψηλότερης καμινάδας της Ευρώπης.

Όταν λειτουργούσε στη μέγιστη ισχύ του, ο καταπέλτης υποχρέωνε τους αθλητές να αντέχουν δυνάμεις επιτάχυνσης που έφταναν τα 4,2 G.

Για τον Φρεντ Φιζέν, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να δοκιμάσει κάτι εντελώς άγνωστο, ακόμη και για έναν αθλητή με χιλιάδες άλματα στο ενεργητικό του.

«Αυτό που συνέβη εδώ είναι πραγματικά απίστευτο. Με έναν καταπέλτη τέτοιου μεγέθους, μπαίνουμε σε μια εντελώς άγνωστη κατάσταση και πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία μας για να διαχειριστούμε το άλμα μετά από μια τόσο μοναδική και ακραία εκτόξευση.

Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς να προπονηθείς, αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα DD Squad.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου προσπαθώ να διευρύνω συνεχώς τα όρια του αθλήματος και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα στις πτώσεις βάσης (B.A.S.E. jumping), στις ελεύθερες πτώσεις με αλεξίπτωτο και γενικότερα στα εναέρια αθλήματα. Και αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα».

Συνολικά, ο Ρομάν και ο Φιζέν έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 32.000 άλματα με αλεξίπτωτο. Ωστόσο, ακόμη και με αυτή την τεράστια εμπειρία, η εκτόξευση από μια καμινάδα με ταχύτητα 180 χλμ./ώρα ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο.

Πλέον, έχουν δύο παγκόσμια ρεκόρ για να θυμούνται αυτή την ακραία εμπειρία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Aston Martin: Χάνει δισεκατομμύρια, κινδυνεύει με κατάρρευση

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τα έβαλε και πάλι με δημοσιογράφο - «Είσαι χαμένο κορμί» - Βίντεο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Μέσα σε δύο χρόνια το ελληνικό FBI εξάρθρωσε 200 εγκληματικές οργανώσεις»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Συναγερμός στο Κέντρο Υγείας από τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας - Πάνω από 250 κρούσματα σε τρεις μέρες

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά αεροσκάφη εκκενώνουν δεύτερη βάση στη Βρετανία μετά από απειλή του Ιράν

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Θλίψη έχει σκεπάσει το νησί για τον χαμό του Παναγιώτη Βελτανισιάν - Το συγκινητικό «αντίο» των μαθητών, συναδέλφων και φορέων

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία

10:26LIFESTYLE

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσω»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Το «δράμα» των Μορέτι - Κήρυξε πτώχευση ένα εστιατόριό τους

10:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιέζει τη Ρωσία δεχθεί στις διαπραγματεύσεις την Ευρώπη – Ποιοι Ευρωπαίοι θα βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Καμένο σε λιοστάσι εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες κοσμηματοπωλείου

10:11LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Τι απάντησε για τις φήμες εγκυμοσύνης - «Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε συγχαρητήρια»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό στο ύψος του Ζευγολατιού

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026: Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή και ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ στην κορυφή - Όλοι οι νικητές

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αφίξεις 119 μεταναστών ενώ εντοπίστηκαν τρεις σοροί αγνώστων στοιχείων από τα ναυάγια

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Από το 0 σε 180 χλμ με έναν ανθρώπινο καταπέλτη - Το άλμα που μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο - Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ και συνελήφθη

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άγριο επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου με οπλοφορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 46χρονης για την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - «Με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε: από εδώ θα φύγεις με παιδί»

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο - Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ και συνελήφθη

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό στο ύψος του Ζευγολατιού

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες για τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας: Άφηνε νύφες χωρίς... νυφικά πριν το γάμο!

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

08:45LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό - Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του»

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 27.494 θέσεις ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

10:26LIFESTYLE

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσω»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά και μετά τους έκανε καταγγελία ότι είναι απατεώνες»

10:11LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Τι απάντησε για τις φήμες εγκυμοσύνης - «Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε συγχαρητήρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ