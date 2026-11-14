Βραζιλία: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς εργοστάσιο χρωμάτων - Τουλάχιστον 20 αλυσιδωτές εκρήξεις

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης χρωμάτων στο Σάο Πάολο προκάλεσε φωτιά και τουλάχιστον 20 αλυσιδωτές εκρήξεις.

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στο εργοστάσιο υπήρχαν περίπου 100.000 λίτρα εξαιρετικά εύφλεκτων διαλυτών, που οδήγησαν στην ολοσχερή καταστροφή του.

Οι φλόγες και ο πυκνός καπνός ήταν ορατά από απόσταση πάνω από 20 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, με πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι προκλήθηκε κατά την εκφόρτωση εύφλεκτων διαλυτών από βυτιοφόρο. Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης χρωμάτων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Σάο Πάολο στην Βραζιλία, προκαλώντας τουλάχιστον 9 τραυματίες μεταξύ των οποίων και αρκετοί πυροσβέστες.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο εργοστάσιο, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον 20 αλυσιδωτές εκρήξεις, αφού μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν αρκετά εύφλεκτα υλικά, όπως διαλύτες χρωμάτων και βερνίκια.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μεταξύ 10:00 και 10:30 τοπική ώρα, οδήγησε σε άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών, καθώς και στην προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής.

Περίπου 100.000 λίτρα εξαιρετικά εύφλεκτων διαλυτών υπήρχαν μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο κάηκε ολοσχερώς. Οι φλόγες και το πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που υψώθηκε στον ουρανό ήταν ορατά από απόσταση που ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Σάο Πάολο.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης εύφλεκτων διαλυτών από βυτιοφόρο όχημα στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης.

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