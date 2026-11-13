Δήμαρχος Μενεμένης: «Σε λέβητα νερού η έκρηξη στο δημαρχείο, καμία διαρροή αερίου»

Από το συμβάν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ στον χώρο του δημαρχείο δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Δήμαρχος Μενεμένης: «Σε λέβητα νερού η έκρηξη στο δημαρχείο, καμία διαρροή αερίου»
ΕΛΛΑΔΑ
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Πανικός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής (13/11) μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 10:40 για έκρηξη στο κτήριο όπου στεγάζεται το δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στους Αμπελόκηπους. Πληροφορίες από την Πυροσβεστική ανέφεραν πως η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα φυσικού αερίου.

Από το συμβάν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ στον χώρο του δημαρχείο δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το κτήριο εκκενώθηκε προληπτικά πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε πως η έκρηξη έγινε σε λέβητα νερού και πως δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή αερίου στον χώρο του δημαρχείου”

“Προσήλθε η πυροσβεστική, το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία. Αποκλείσανε τη διαρροή του φυσικού αερίου. Δεν υπήρχε ούτε μυρωδιά ούτε πυρκαγιά. Αποκλείσανε την εγκληματική ενέργεια και κατέληξαν στο ότι, στο λέβητα του νερού, λόγω υπερθέρμανσης, δημιουργήθηκε η έκρηξη υδρατμών. Δεν υπάρχει κανείς τραυματισμένος. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές σε σημείο της αυλής”, ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από το δημαρχείο ο κ. Κυρίζογλου.

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