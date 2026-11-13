Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: Εξερράγη λέβητας φυσικού αερίου στο Δημαρχείο

Snapshot Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου σημειώθηκε στο υπόγειο του δημαρχείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η έκρηξη προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και μικρή εστία φωτιάς που κατασβέστηκε γρήγορα.

Ο χώρος εκκενώθηκε λόγω καπνών για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου έλαβε χώρα σε υπόγειο χώρο στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ήδη η Πυροσβεστική και προληπτικά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Η έκρηξη προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, ενώ προκλήθηκε μικρή εστία φωτιάς, που κατασβέστηκε με ίδια μέσα, ωστόσο, προσωπικό και δημότες έχουν εκκενώσει τον χώρο, καθώς υπήρχαν καπνοί.

«Έβγαζε ατμούς, πέταξε το καπάκι», ανέφερε σε δηλώσεις του αυτόπτης μάρτυρας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης