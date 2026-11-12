Πολύγωνο: Καρέ-καρέ η έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία - Το βίντεο της επίθεσης

Η πολυκατοικία φιλοξενεί κυρίως δικηγορικά γραφεία, με τις Αρχές να εξετάζουν πιθανή σύνδεση της επίθεσης με επαγγελματικούς χώρους ή πρόσωπα

Μιχάλης Παπαδάκος

Πολύγωνο: Καρέ-καρέ η έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία - Το βίντεο της επίθεσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Πολύγωνο, προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, μονωτική ταινία και πλαστικό μπουκάλι, ενώ η φωτιά ήταν μικρής έκτασης.
  • Η πολυκατοικία φιλοξενεί κυρίως δικηγορικά γραφεία, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή σύνδεση της επίθεσης με επαγγελματικούς χώρους ή πρόσωπα.
  • Η Ασφάλεια συλλέγει στοιχεία από το σημείο και αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Βασικός στόχος των ερευνών είναι η ταυτοποίηση των υπευθύνων και η αποκάλυψη των συνθηκών οργάνωσης της επίθεσης.
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Βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της ισχυρής έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στο Πολύγωνο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/11), βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το Star αποτυπώνεται η ένταση της έκρηξης, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Ένας εκκωφαντικός κρότος ακούγεται, ενώ η λάμψη από την πυροδότηση φωτίζει τα γύρω κτίρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βραΐλα, κοντά στο Πεδίον του Άρεως και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από την έκρηξη έσπασε η γυάλινη πρόσοψη της εισόδου, ενώ εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά και στους τοίχους του κτιρίου παρέμειναν εμφανή σημάδια από τον καπνό. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Κυψέλη: Τα υλικά που περιείχε ο εμπρηστικός μηχανισμός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, μονωτική ταινία και πλαστικό μπουκάλι.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί κάποια επέμβαση από το πλήρωμά του.

Στο μικροσκόπιο τα δικηγορικά γραφεία της πολυκατοικίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα των Αρχών παρουσιάζει το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται κυρίως δικηγορικά γραφεία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η επίθεση συνδέεται με συγκεκριμένο πρόσωπο ή επαγγελματικό χώρο που βρίσκεται στην πολυκατοικία.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται πληροφορίες για τους ενοίκους και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που φιλοξενούνται στο κτίριο, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη του κινήτρου των δραστών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, παραμένει άγνωστο ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της εμπρηστικής ενέργειας.

Η Αστυνομία αναζητά βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της έκρηξης και να αναζητούν μαρτυρίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών πριν ή μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Βασικός στόχος των ερευνών είναι να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και εκτελέστηκε η εμπρηστική επίθεση.

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