Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στον Πειραιά για έκρηξη σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην ακτή Θεμιστοκλέους στην οδό Κοτζιάδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος και αμέσως μετά εκδηλώθηκε μικρή πυρκαγιά η οποία είχε σβήσει μέχρι να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα τα τζάμια των οποίων έσπασαν.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους περιοχής ενώ δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός καθώς έλειπαν οι ένοικοι του διαμερίσματος.