Μυστήριο με τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης influencer στην Βραζιλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

Η 23χρονη content creator πέθανε στις 9 Νοεμβρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Newsroom

Μυστήριο με τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης influencer στην Βραζιλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

Η 23χρονη influencer Vivi Motta

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 23χρονη influencer Vivi Motta πέθανε αιφνιδίως στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 9 Νοεμβρίου, με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια του θανάτου της.
  • Η Vivi Motta είχε σημαντική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο TikTok, όπου είχε πάνω από 31.000 ακολούθους και συνδύαζε τη μόδα με τις σπουδές στη Νομική.
  • Η οικογένειά της ήταν γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Ρίο, με τη μητέρα της να αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ίδια στον χώρο της μόδας.
  • Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση σε φίλους, συνεργάτες και προσωπικότητες της βραζιλιάνικης κοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η τελετή αποχαιρετισμού της πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στο Κρεματόριο São Francisco Xavier, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου.
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Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο αιφνίδιος θάνατος της 23χρονης influencer Βικτόρια Μότα ε Μότα Ζάμιτ, γνωστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Vivi Motta, η οποία είχε καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της κοινό μέσα από τις αναρτήσεις της για τη μόδα, τις τάσεις και την καθημερινότητά της.

Η νεαρή content creator πέθανε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με την είδηση να γίνεται γνωστή από ανθρώπους του οικογενειακού της περιβάλλοντος και να προκαλεί κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ η Αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Ποια ήταν η 23χρονη Vivi Motta

Η Βικτόρια Μότα ήταν κόρη της γνωστής επιχειρηματία και σχεδιάστριας κοσμημάτων Άννα Βιτόρια Μότα και του επιχειρηματία Μαρκ Ζάμιτ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας μεγάλων εκδηλώσεων.

Η οικογένειά της ήταν γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ η ίδια ζούσε στην περιοχή São Conrado, στο νότιο τμήμα της πόλης.

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Η 23χρονη influencer Vivi Motta

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Vivi είχε αναπτύξει έντονη παρουσία στο TikTok, όπου συγκέντρωνε περισσότερους από 31.000 ακολούθους.

Μέσα από τα βίντεό της μοιραζόταν επιλογές ρούχων, συνδυασμούς μόδας, προσωπικές στιλιστικές προτάσεις και στιγμές από την καθημερινότητά της.

Παράλληλα, σπούδαζε Νομική, προσπαθώντας να συνδυάσει την ακαδημαϊκή της πορεία με την αγάπη της για τη μόδα και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.

Η αγάπη της για τη μόδα και όσα έλεγε για το μέλλον της

Σε συνέντευξή της στο ψηφιακό μέσο The Code Rio, τον περασμένο Ιούλιο, η νεαρή influencer είχε μιλήσει για τις δύο διαφορετικές πλευρές της ζωής της: τις σπουδές στη Νομική και τη δημιουργική ενασχόλησή της με τη μόδα.

Όπως είχε εξηγήσει, οι σπουδές την είχαν βοηθήσει να αναπτύξει έναν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης, ενώ η μόδα της έδινε την ελευθερία να πειραματίζεται, να εκφράζεται και να δημιουργεί.

Για τη Vivi, οι δύο αυτοί κόσμοι δεν λειτουργούσαν ανταγωνιστικά. Αντιθέτως, θεωρούσε ότι αλληλοσυμπληρώνονταν, καθώς ο ένας ενίσχυε την ικανότητά της να οργανώνει τη σκέψη της και ο άλλος της επέτρεπε να εξερευνά τη δημιουργικότητά της.

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Η 23χρονη influencer Vivi Motta

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στη μητέρα της ως μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσής της στον χώρο της μόδας.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, ο λογαριασμός της στο Instagram απενεργοποιήθηκε, ενώ το προφίλ της στο TikTok έγινε ιδιωτικό.

Συγκίνηση στα social media

Η είδηση του θανάτου της 23χρονης προκάλεσε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και πρόσωπα της κοσμικής ζωής της Βραζιλίας.

Η γνωστή socialite Ναρκίσα Ταμποριντεγκί εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή της στη μητέρα της νεαρής influencer. «Απέραντη θλίψη. Είμαι μαζί σας. Σας εύχομαι πολλή πίστη και δύναμη αυτή τη στιγμή», έγραψε σε μήνυμά της.

Η παρουσιάστρια Μάρσια Γκόλντσμιντ εξέφρασε επίσης τη λύπη της, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια.

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Η 23χρονη influencer Vivi Motta

Την απώλεια σχολίασαν ακόμη η παρουσιάστρια Λουσιάνα Ζιμένες, η influencer Νικόλ Μπαλς και άλλα γνωστά πρόσωπα της βραζιλιάνικης τηλεόρασης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Φίλοι της νεαρής γυναίκας μοιράστηκαν προσωπικές αναμνήσεις και μηνύματα αποχαιρετισμού, εκφράζοντας τη δυσκολία τους να αποδεχθούν την απώλειά της σε τόσο μικρή ηλικία.

Η τελευταία αποχαιρετιστήρια τελετή

Η τελετή αποχαιρετισμού της Vivi Motta είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο Κρεματόριο São Francisco Xavier, στην περιοχή Caju του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τις πληροφορίες για την τελετή δημοσιοποίησε ο Μαρσέλο Σολμούτσι, φίλος της οικογένειας, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου της 23χρονης.

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