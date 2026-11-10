Τέλος η ασυδοσία με τους influencers: Μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για το μάρκετινγκ μέσω «dark patterns»

Ο νέος νόμος, γνωστός ως «Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη» αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη

Μάνος Χατζηγιάννης

Τέλος η ασυδοσία με τους influencers: Μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για το μάρκετινγκ μέσω «dark patterns»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΕΕ θα λάβει αυστηρά μέτρα κατά του μάρκετινγκ μέσω influencers και θα απαγορεύσει τις παραπλανητικές πρακτικές «dark patterns».
  • Ο «Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη» θα απαιτεί από τους influencers να επισημαίνουν σαφώς τις διαφημίσεις και θα απαγορεύει την προώθηση προϊόντων σε παιδιά.
  • Τα βιντεοπαιχνίδια δεν θα επιτρέπεται να προσφέρουν λειτουργίες «pay-to-win» σε ανηλίκους και τα εικονικά νομίσματα θα πρέπει να αναγράφουν την πραγματική τους αξία.
  • Οι πλατφόρμες θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη λήξη δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και να αποκαλύπτουν την πλήρη τιμή των διαδικτυακών παραγγελιών.
  • Θα απαγορευτεί η πρακτική «drip pricing» και οι διαδικτυακοί πωλητές θα πρέπει να εμφανίζουν τη μέγιστη πιθανή τιμή πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.
Snapshot powered by AI

Η ΕΕ πρόκειται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά του μάρκετινγκ μέσω influencers, στο πλαίσιο των σχεδίων για την αναθεώρηση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών, όπως προκύπτει από έγγραφα.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ προτίθεται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά του μάρκετινγκ μέσω influencers και θα απαγορεύσει τις διαδικτυακές πρακτικές που εξαπατούν τους Ευρωπαίους, στο πλαίσιο των σχεδίων για την αναμόρφωση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών της Ένωσης, σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε το AFP τη Δευτέρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη πολυάριθμους νόμους που καλύπτουν την προστασία των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδικτυακό περιεχόμενο. Ωστόσο, οι αρχές των Βρυξελλών και οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κενά που εκθέτουν τους καταναλωτές σε επιβλαβείς ψηφιακές πρακτικές.

«Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη»

Ο νέος νόμος, γνωστός ως «Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη» —ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη από τον επικεφαλής της προστασίας των καταναλωτών, Michael McGrath— θα καλύψει αυτά τα κενά, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με τα προσχέδια των εγγράφων, η ΕΕ θα απαγορεύσει τις παραπλανητικές πρακτικές που είναι γνωστές ως «dark patterns» —λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να παραπλανούν τους χρήστες ώστε να κάνουν επιλογές που προτιμά ο πωλητής— και θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την τιμολόγηση.

Για παράδειγμα, οι διαδικτυακοί πωλητές δεν πρέπει να κάνουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή τη δημοτικότητα ενός προϊόντος, ούτε να υπονοούν ότι ένα προϊόν είναι δημοφιλές και, ως εκ τούτου, σπάνιο, όπως αναφέρεται σε ένα έγγραφο που εξακολουθεί να υπόκειται σε αναθεωρήσεις. Οι εταιρείες και οι μάρκες που συνεργάζονται με influencers αντιμετωπίζουν επίσης αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο προώθησης των προϊόντων τους, καθώς απαιτείται από τους δημιουργούς περιεχομένου να επισημαίνουν σαφώς τα βίντεο και τις αναρτήσεις ως «διαφήμιση» ή «εμπορική συνεργασία».

Σύμφωνα με τους κανόνες, η ΕΕ θα απαγορεύσει στις μάρκες να ζητούν από τους influencers να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αγοράσουν προϊόντα ή να πείσουν τους γονείς τους να αγοράσουν προϊόντα μέσα σε εμπορικό περιεχόμενο.

social media influencers

Τι θα ισχύει για τα βιντεοπαιχνίδια

Τα βιντεοπαιχνίδια θα απαγορευτούν επίσης να προσφέρουν σε ανηλίκους λειτουργίες τύπου «pay-to-win» ή «pay-to-progress», ενώ τα εικονικά νομίσματα εντός των παιχνιδιών θα πρέπει να αναγράφουν την πραγματική αξία του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την αγορά τους. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιούν λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και οι ειδοποιήσεις που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα.

Επίσης, η ΕΕ θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να υπενθυμίζουν στους καταναλωτές πότε λήγει μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδος, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία λήξης και το κόστος για τη συνέχιση της χρήσης.

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν επίσης οι χρήστες να γνωρίζουν την πλήρη τιμή μιας διαδικτυακής παραγγελίας πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, απαγορεύοντας μια πρακτική γνωστή ως «drip pricing», όπου τα τέλη παραμένουν κρυφά μέχρι το τέλος.

Αντ’ αυτού, οι διαδικτυακοί πωλητές πρέπει να αποκαλύπτουν «τη μέγιστη τιμή που ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει ένας καταναλωτής για το συγκεκριμένο εισιτήριο», αναφέρεται σε ένα έγγραφο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Aston Martin: Χάνει δισεκατομμύρια, κινδυνεύει με κατάρρευση

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τα έβαλε και πάλι με δημοσιογράφο - «Είσαι χαμένο κορμί» - Βίντεο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Μέσα σε δύο χρόνια το ελληνικό FBI εξάρθρωσε 200 εγκληματικές οργανώσεις»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Συναγερμός στο Κέντρο Υγείας από τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας - Πάνω από 250 κρούσματα σε τρεις μέρες

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά αεροσκάφη εκκενώνουν δεύτερη βάση στη Βρετανία μετά από απειλή του Ιράν

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Θλίψη έχει σκεπάσει το νησί για τον χαμό του Παναγιώτη Βελτανισιάν - Το συγκινητικό «αντίο» των μαθητών, συναδέλφων και φορέων

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία

10:26LIFESTYLE

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσω»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Το «δράμα» των Μορέτι - Κήρυξε πτώχευση ένα εστιατόριό τους

10:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιέζει τη Ρωσία δεχθεί στις διαπραγματεύσεις την Ευρώπη – Ποιοι Ευρωπαίοι θα βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Καμένο σε λιοστάσι εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες κοσμηματοπωλείου

10:11LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Τι απάντησε για τις φήμες εγκυμοσύνης - «Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε συγχαρητήρια»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό στο ύψος του Ζευγολατιού

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026: Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή και ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ στην κορυφή - Όλοι οι νικητές

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αφίξεις 119 μεταναστών ενώ εντοπίστηκαν τρεις σοροί αγνώστων στοιχείων από τα ναυάγια

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Από το 0 σε 180 χλμ με έναν ανθρώπινο καταπέλτη - Το άλμα που μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο - Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ και συνελήφθη

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άγριο επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου με οπλοφορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 46χρονης για την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - «Με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε: από εδώ θα φύγεις με παιδί»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο - Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ και συνελήφθη

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες για τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας: Άφηνε νύφες χωρίς... νυφικά πριν το γάμο!

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό στο ύψος του Ζευγολατιού

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 27.494 θέσεις ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

08:45LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό - Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του»

10:26LIFESTYLE

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσω»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά και μετά τους έκανε καταγγελία ότι είναι απατεώνες»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ