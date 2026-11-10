Τέλος η ασυδοσία με τους influencers: Μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για το μάρκετινγκ μέσω «dark patterns»

Snapshot Η ΕΕ θα λάβει αυστηρά μέτρα κατά του μάρκετινγκ μέσω influencers και θα απαγορεύσει τις παραπλανητικές πρακτικές «dark patterns».

Ο «Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη» θα απαιτεί από τους influencers να επισημαίνουν σαφώς τις διαφημίσεις και θα απαγορεύει την προώθηση προϊόντων σε παιδιά.

Τα βιντεοπαιχνίδια δεν θα επιτρέπεται να προσφέρουν λειτουργίες «pay-to-win» σε ανηλίκους και τα εικονικά νομίσματα θα πρέπει να αναγράφουν την πραγματική τους αξία.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη λήξη δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και να αποκαλύπτουν την πλήρη τιμή των διαδικτυακών παραγγελιών.

Θα απαγορευτεί η πρακτική «drip pricing» και οι διαδικτυακοί πωλητές θα πρέπει να εμφανίζουν τη μέγιστη πιθανή τιμή πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Snapshot powered by AI

Η ΕΕ πρόκειται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά του μάρκετινγκ μέσω influencers, στο πλαίσιο των σχεδίων για την αναθεώρηση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών, όπως προκύπτει από έγγραφα.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ προτίθεται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά του μάρκετινγκ μέσω influencers και θα απαγορεύσει τις διαδικτυακές πρακτικές που εξαπατούν τους Ευρωπαίους, στο πλαίσιο των σχεδίων για την αναμόρφωση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών της Ένωσης, σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε το AFP τη Δευτέρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη πολυάριθμους νόμους που καλύπτουν την προστασία των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδικτυακό περιεχόμενο. Ωστόσο, οι αρχές των Βρυξελλών και οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κενά που εκθέτουν τους καταναλωτές σε επιβλαβείς ψηφιακές πρακτικές.

«Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη»

Ο νέος νόμος, γνωστός ως «Νόμος για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη» —ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη από τον επικεφαλής της προστασίας των καταναλωτών, Michael McGrath— θα καλύψει αυτά τα κενά, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με τα προσχέδια των εγγράφων, η ΕΕ θα απαγορεύσει τις παραπλανητικές πρακτικές που είναι γνωστές ως «dark patterns» —λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να παραπλανούν τους χρήστες ώστε να κάνουν επιλογές που προτιμά ο πωλητής— και θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την τιμολόγηση.

Για παράδειγμα, οι διαδικτυακοί πωλητές δεν πρέπει να κάνουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή τη δημοτικότητα ενός προϊόντος, ούτε να υπονοούν ότι ένα προϊόν είναι δημοφιλές και, ως εκ τούτου, σπάνιο, όπως αναφέρεται σε ένα έγγραφο που εξακολουθεί να υπόκειται σε αναθεωρήσεις. Οι εταιρείες και οι μάρκες που συνεργάζονται με influencers αντιμετωπίζουν επίσης αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο προώθησης των προϊόντων τους, καθώς απαιτείται από τους δημιουργούς περιεχομένου να επισημαίνουν σαφώς τα βίντεο και τις αναρτήσεις ως «διαφήμιση» ή «εμπορική συνεργασία».

Σύμφωνα με τους κανόνες, η ΕΕ θα απαγορεύσει στις μάρκες να ζητούν από τους influencers να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αγοράσουν προϊόντα ή να πείσουν τους γονείς τους να αγοράσουν προϊόντα μέσα σε εμπορικό περιεχόμενο.

Τι θα ισχύει για τα βιντεοπαιχνίδια

Τα βιντεοπαιχνίδια θα απαγορευτούν επίσης να προσφέρουν σε ανηλίκους λειτουργίες τύπου «pay-to-win» ή «pay-to-progress», ενώ τα εικονικά νομίσματα εντός των παιχνιδιών θα πρέπει να αναγράφουν την πραγματική αξία του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την αγορά τους. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιούν λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και οι ειδοποιήσεις που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα.

Επίσης, η ΕΕ θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να υπενθυμίζουν στους καταναλωτές πότε λήγει μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδος, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία λήξης και το κόστος για τη συνέχιση της χρήσης.

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν επίσης οι χρήστες να γνωρίζουν την πλήρη τιμή μιας διαδικτυακής παραγγελίας πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, απαγορεύοντας μια πρακτική γνωστή ως «drip pricing», όπου τα τέλη παραμένουν κρυφά μέχρι το τέλος.

Αντ’ αυτού, οι διαδικτυακοί πωλητές πρέπει να αποκαλύπτουν «τη μέγιστη τιμή που ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει ένας καταναλωτής για το συγκεκριμένο εισιτήριο», αναφέρεται σε ένα έγγραφο.

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