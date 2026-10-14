Πέθανε η Κινέζα influencer, που έπασχε από γιγαντισμό: Η διαφορά ύψους με τον σύζυγό της

Snapshot Η Κινέζα influencer Xiao, ύψους 2,18 μ., απεβίωσε σε ηλικία 26 ετών λόγω επιπλοκών από γιγαντισμό και όγκο στην υπόφυση.

Είχε διαγνωστεί με όγκο στην υπόφυση και μηνιγγίωμα και επρόκειτο να υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατική επέμβαση, την οποία δεν πρόλαβε.

Η υγεία της επιδεινώθηκε τον Ιούλιο και είχε επίσης δευτερογενή διαβήτη λόγω της πάθησής της.

Ο σύζυγός της ανέφερε ότι η πάθηση θεωρούνταν ήπια και εξέφρασε τη λύπη του για τον απρόσμενο θάνατο της.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει γιο το 2025 και είχε μεγάλη ομάδα ακολούθων στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι εξέφρασαν συλλυπητήρια μετά την είδηση του θανάτου της. Snapshot powered by AI

Κινέζα influencer ύψους 2,18μ, γνωστή για τη σχέση της με μεγάλη διαφορά ύψους, απεβίωσε σε ηλικία 26 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της.

Η υγεία της Xiao Yue, η οποία έπασχε από γιγαντισμό της υπόφυσης, μια σπάνια πάθηση που προκαλείται από υπερβολική έκκριση αυξητικών ορμονών, καθώς και από δευτερογενή διαβήτη, επιδεινώθηκε τον Ιούλιο. Είχε διαγνωστεί επίσης με όγκο στην υπόφυση και μηνιγγίωμα, ενώ επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση. Ωστόσο, απεβίωσε πριν προλάβει να χειρουργηθεί για την αφαίρεση του όγκου.

«Ο γιατρός μου είπε ότι στην πραγματικότητα ήταν μια πολύ ήπια πάθηση και ότι θα χρειαζόταν μόνο μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία για την αφαίρεση του όγκου από τον εγκέφαλό της», ανέφερε ο Zihao στο αφιέρωμά του.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτή η ασθένεια θα έπαιρνε τη ζωή κάποιου».

Πρόσθεσε ότι η σύζυγός του είναι πλέον απαλλαγμένη από τον πόνο και την ασθένεια και προσευχήθηκε για την ηρεμία, τη χαρά και την απαλλαγή της από τα βάσανα.

Η τελευταία ανάρτηση της Xiao Yue στα κοινωνικά δίκτυα χρονολογείται στις 18 Αυγούστου. Στη λεζάντα του βίντεο, έγραψε: «Ακόμα κι αν η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, υπάρχει ακόμα ζεστασιά που με στηρίζει».

Το ζευγάρι, που ήταν μαζί για τέσσερα χρόνια, είχε αποκτήσει μια μεγάλη ομάδα πιστών ακολούθων αφού κατέγραφε την καθημερινότητά του στα κοινωνικά δίκτυα. Η Yue, από το Σιτσουάν, ήταν ψηλότερη από τον σύζυγό της, ο οποίος είχε ύψος 1,65μ, και το ζευγάρι καλωσόρισε έναν γιο τον Οκτώβριο του 2025.

Μόλις η είδηση διαδόθηκε στο διαδίκτυο, οι ακόλουθοί της κατέκλυσαν το προφίλ της, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους