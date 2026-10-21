Γερμανός διάσημος influencer αυτοκτονεί στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης - Φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε
Ο 30χρονος ήταν δημιουργός του δημοφιλούς παιχνιδιού Stick Run
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- Ο Manuel Otto, δημιουργός του δημοφιλούς παιχνιδιού Stick Run, πέθανε σε ηλικία 30 ετών.
- Φέρεται να αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.
- Υπάρχουν αναφορές ότι αυτοπυρπολήθηκε.
- Η εταιρεία Stick Run επιβεβαίωσε το βίντεο και τα γεγονότα σχετικά με τον θάνατό του.
Ο Manuel Otto — ένας Γερμανός influencer, γνωστός και ως ο δημιουργός του διάσημου παιχνιδιού στο facebook, Stick Run, πέθανε σε ηλικία 30 ετών.
Ωστόσο, οι συνθήκες θανάτους είναι τραγικές καθώς φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, σοκάροντας τους ακολούθους του.
Ένας εκπρόσωπος της Stick Run — του παιχνιδιού που δημιούργησε ο Manuel σε ηλικία μόλις 14 ετών — εξέδωσε μια δήλωση... στην οποία επιβεβαίωσε το βίντεο, αναφέροντας ότι «φαίνεται να αυτοκτόνησε», ωστόσο υπάρχουν αναφορές που θέλουν να αυτοπυρπολήθηκε.
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