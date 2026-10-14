Σάλος με διάσημη influencer: Πόζαρε ατάραχη στα ερείπια του σεισμού στον Παναμά

Snapshot Η influencer Gracie Bon δέχτηκε κριτική για φωτογραφίες της στα ερείπια του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά.

Οι επικριτές την κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύτηκε τη φυσική καταστροφή για να τραβήξει την προσοχή στα social media.

Η Bon δήλωσε ότι δεν πόζαρε σκόπιμα και ήθελε να δείξει τις συνέπειες του σεισμού, προσπαθώντας να βοηθήσει οικογένειες.

Το μοντέλο υποστήριξε ότι συμμετείχε ενεργά στη βοήθεια, μεταφέροντας νερό και κάνοντας δωρεές για την ανοικοδόμηση.

Κάποιοι σχολιαστές τόνισαν ότι η βοήθεια θα μπορούσε να γίνει χωρίς να δημιουργηθεί περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Έντονη κριτική δέχεται η διάσημη influencer Gracie Bon, μετά την απερίσκεπτη φωτογράφισή της στα ερείπια που άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, αν και όπως υποστήριζε βρισκόταν εκεί για να βοηθήσει.

Περιτριγυρισμένη από σωρούς συντριμμιών η Bon πόζαρε στην κάμερα με μια εφαρμοστή λευκή μπλούζα και τζιν.

La influencer Gracie Bon, oriunda de Panamá, ha sido blanco de críticas en redes sociales debido a fotografías donde aparece en medio de los daños causados por el terremoto de magnitud 7,7, que sacudió el país vecino el pasado viernes👇https://t.co/s0Wv6l60rB — Telemedellín (@Telemedellin) October 13, 2026

Οι φωτογραφίες έχουν προκαλέσει οργή, με τους επικριτές να την κατηγορούν ότι μετέτρεψε μια φυσική καταστροφή σε ευκαιρία για την προσοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Bon, ωστόσο, ισχυρίστηκε στους 11,9 εκατομμύρια followers της στο Instagram ότι δεν πόζαρε στις φωτογραφίες - και ότι ήθελε να μεταφέρει τις πραγματικές συνέπειες του σεισμού.

«Δεν ποζάρω. Απλώς αποφάσισα να δημοσιεύσω μια φωτογραφία μου σε αυτό», είπε η Bon σε μια επόμενη ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις.

«Πρόθεσή μου ήταν να βοηθήσω με πόρους και να βρω μερικές οικογένειες που θα μπορούσα να βοηθήσω να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Το plus size μοντέλο υπερασπίστηκε επίσης τις ενέργειές της δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της να κουβαλάει μια θήκη με νερό στα θύματα της καταστροφής. Είπε ότι κάνει επίσης δωρεές για την ανοικοδόμηση — επομένως οι επικριτές θα πρέπει να αποχωρήσουν.

Ένας σχολιαστής, ωστόσο, της επεσήμανε ότι θα μπορούσε να είχε βοηθήσει χωρίς να το μετατρέψει σε περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.