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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και πορνεία, με γνωστά ονόματα από τον χώρο της τουρκικής showbiz να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Μεταξύ των προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση είναι ο δημοφιλής τραγουδιστής και ηθοποιός Οζκάν Ντενίζ (Özcan Deniz), καθώς και οι ηθοποιοί Ντενίζ Τσακίρ (Deniz Çakır) και Μπουρτσού Οζμπέρκ (Burcu Özberk), σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Συνολικά, οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 35 άτομα, ενώ 24 από αυτά είχαν τεθεί υπό κράτηση έως την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης ο επιχειρηματίας Ιμπραχίμ Ιζέτ Οζιλχάν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Anadolu.

Τι ερευνούν οι τουρκικές αρχές

Η έρευνα διεξάγεται από την αρμόδια εισαγγελική υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, των ναρκωτικών και των οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η έκδοση των ενταλμάτων βασίστηκε στην αξιολόγηση καταθέσεων υπόπτων και μαρτύρων, μαρτυριών εμπιστευτικών πληροφοριοδοτών, καθώς και πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης από την εξέταση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών μέσων που είχαν κατασχεθεί.

Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα σχετικά με την εμπορία και τη διάθεση ναρκωτικών ουσιών, την προμήθεια, τη χρήση και την κατοχή τους, καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με την πορνεία.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων συνεχίζονται.

Ποιοι είναι οι γνωστοί ηθοποιοί που βρίσκονται στο επίκεντρο

Ο Οζκάν Ντενίζ είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς τουρκικές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η σειρά «Istanbullu Gelin» («Νύφη της Κωνσταντινούπολης»). Παράλληλα, έχει διαγράψει σημαντική πορεία ως τραγουδιστής.

Η Ντενίζ Τσακίρ έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Σαχ Σουλτάν στην επιτυχημένη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» («Muhteşem Yüzyıl»).

Αντίστοιχα, η Μπουρτσού Οζμπέρκ έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές της Τουρκίας, αποκτώντας σημαντική παρουσία στη μικρή οθόνη.