Από νέα εργαλεία αξιολόγησης domains και δημιουργίας ιστοσελίδων με AI μέχρι ένα ενιαίο πολυδιεργασιακό περιβάλλον διαχείρισης, το ανανεωμένο easy.gr συγκεντρώνει εργαλεία για επιχειρήσεις και επαγγελματίες του web.

Πώς βρίσκεις το κατάλληλο όνομα για το site μιας νέας επιχείρησης; Και αν έχεις ήδη ιστοσελίδα, πώς ελέγχεις αν οι ρυθμίσεις του domain και του email σου χρειάζονται βελτίωση; Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα που προκύπτουν συχνά, είτε στήνεις τώρα το πρώτο σου site είτε διαχειρίζεσαι ήδη ιστοσελίδες για πελάτες.

Με την ανανέωση του easy.gr, η ελληνική Europlanet ενσωματώνει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαφορετικά στάδια της ψηφιακής δραστηριότητας μιας επιχείρησης, αξιοποιώντας παράλληλα το λογισμικό διαχείρισης που έχει αναπτύξει η ίδια. Στόχος; Να συμβάλει στην καλύτερη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στην αξιολόγηση της ψηφιακής παρουσίας και στην καθημερινή διαχείριση των τεχνολογικών υποδομών των επιχειρήσεων.

Domain Score: Γνώρισε το domain πριν το κατοχυρώσεις

Η επιλογή ονόματος για μια ιστοσελίδα αποτελεί μία από τις πρώτες αποφάσεις που καλείται να λάβει μια επιχείρηση και ξεκινά από την αναζήτηση της διαθεσιμότητας ενός domain. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα δεν αποτελεί από μόνη της επαρκές κριτήριο επιλογής.

Με τον AI Agent του easy, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να περιγράψει την επιχειρηματική του ιδέα και να λάβει προτάσεις για domains, μαζί με μια εξήγηση για το σκεπτικό πίσω από κάθε πρόταση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Domain Score, το οποίο βοηθά στη σύγκριση των προτεινόμενων ονομάτων με κριτήρια όπως το μήκος, η αναγνωσιμότητα και η ευκολία προφοράς. Η βαθμολογία δίνει στον χρήστη περισσότερα στοιχεία πριν την κατοχύρωση, χωρίς βέβαια να εγγυάται την εμπορική επιτυχία του ονόματος ή την κατάταξή του στις μηχανές αναζήτησης. Για τους επαγγελματίες του web, πρόκειται για ένα εργαλείο που τους βοηθάει να παρουσιάζουν αιτιολογημένες προτάσεις στους πελάτες τους από το στάδιο κιόλας της διαμόρφωσης ενός νέου brand.

Domain Quality: Η τεχνική πλευρά της ψηφιακής ταυτότητας

Μετά την κατοχύρωση ενός domain, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αξιολόγηση της τεχνικής του κατάστασης. Ακόμη και όταν μια ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά, μπορεί να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην ασφάλεια, στις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην ευρύτερη τεχνολογική υποδομή της. Με το Domain Quality Check στο easy Console, οι χρήστες μπορούν να αξιολογούν σημαντικές τεχνικές παραμέτρους που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις DNS, την ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ασφαλή επικοινωνία μέσω HTTPS.

Δημιουργία ιστοσελίδας με AI και διεθνείς επιλογές φιλοξενίας

Αξιοποιώντας το easy Studio, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιγράψει με δικά του λόγια την ιστοσελίδα που θέλει να δημιουργήσει, να εξετάσει το παραγόμενο αποτέλεσμα και να ζητήσει αλλαγές. Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τα πρώτα στάδια της δημιουργίας, περιορίζοντας την απόσταση μεταξύ της αρχικής ιδέας και της υλοποίησής της.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες φιλοξενίας της Europlanet καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από shared και WordPress hosting μέχρι VPS και dedicated servers. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, οι υποδομές της εκτείνονται σε τέσσερις ηπείρους, με επιλογές τοποθεσίας ανάλογα με την υπηρεσία και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Νέο μοντέλο διαχείρισης που αξιοποιεί ελληνική τεχνογνωσία

Το Domain Control, το λογισμικό που έχει αναπτύξει η Europlanet και διατίθεται στους χρήστες του easy ως Console, κατέχει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τη διαχείριση domains, hosting και συναφών υπηρεσιών σε ένα ενιαίο πολυδιεργασιακό περιβάλλον, με δυνατότητες παράλληλης εργασίας, οργάνωσης υπηρεσιών και μαζικών ενεργειών. Πρόκειται δηλαδή για δυνατότητες που εξυπηρετούν ιδιαίτερα όσους διαχειρίζονται πολλές υπηρεσίες και έργα ταυτόχρονα.

Με το πρόγραμμα συνεργασίας Easy Pro, οι μεταπωλητές και τα digital agencies μπορούν μεταξύ άλλων να παρέχουν στους πελάτες τους ελεγχόμενη πρόσβαση μέσα από white label περιβάλλον και να διασυνδέουν τα συστήματά τους μέσω Easy API ή WHMCS. Έτσι γίνεται πιο απλή η καθημερινή διαχείριση και ενισχύεται η παραγωγικότητα των συνεργατών.

Η ανανέωση του easy.gr εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης ιδιόκτητου λογισμικού, τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης από την Europlanet.

Η Europlanet, ελληνική εταιρεία τεχνολογίας με εταιρική πορεία από το 1992 και δραστηριότητα στον χώρο του web από το 1995, είναι ο πρώτος αδειοδοτημένος καταχωρητής Ονομάτων Χώρου Internet στην Ελλάδα (Ε.Ε.Τ.Τ.: 3353/12-02-2004) και διαθέτει διεθνή διαπίστευση από την ICANN ως καταχωρητής ονομάτων χώρου (IANA ID 4037).

Καθώς η αυτοματοποίηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, η πρόκληση για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου είναι να μετατρέψουν την τεχνολογική πολυπλοκότητα σε πρακτικό όφελος για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο επιδιώκει να διαφοροποιηθεί η Europlanet, συνδυάζοντας την τεχνολογία με εργαλεία που υποστηρίζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την ψηφιακή τους ανάπτυξη.