Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στον Περιφερειακό - Ένας τραυματίας
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν στον Περιφερειακό.
Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:15 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στα οχήματα.
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