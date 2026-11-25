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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν στον Περιφερειακό.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:15 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στα οχήματα.

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