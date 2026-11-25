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Με ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τρία χρόνια αναστολή καταδικάστηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της που άφησαν μόνα δύο ανήλικα παιδιά σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, σε άθλια κατάσταση.

Οι δύο κατηγορούμενοι κάθισαν στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, όπου και κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή. Στους δύο κηδεμόνες των παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, ενώ δεν υπήρξαν και αποδεικτικά για τους ισχυρισμούς τους.

«Είχα αιμορραγία και έπρεπε να φύγουμε»

Η μητέρα των δύο παιδιών ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας λόγω αποβολής από τρίτη εγκυμοσύνη και έπρεπε να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς είχε πόνους και έντονη αιμορραγία.

Ωστόσο, δεν προσκομίστηκε κάποιο ιατρικό έγγραφο που να τεκμηριώνει ότι νοσηλεύτηκε ή εξετάστηκε σε κάποια ιατρική μονάδα. «Ο σύντροφός μου ήρθε από τη δουλειά κουρασμένος κι έπεσε για ύπνο. Εγώ είχα πόνους και αναγκαστήκαμε να πάμε σε όποιο νοσοκομείο εφημέρευε. Καλέσαμε έναν φίλο να μας μεταφέρει», ανέφερε η 22χρονη, με καταγωγή από τη Συρία, εξηγώντας ότι το νοσοκομείο ήταν μακριά και τελικά επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν τα παιδιά.

Η ίδια υποστήριξε ότι όταν επέστρεψαν, η Αστυνομία βρισκόταν ήδη εκεί, ενώ αμφισβήτησε ότι τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους επί ώρες, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. «Τα παιδιά κοιμόντουσαν, εγώ πονούσα. Τι άλλο να έκανα;», φέρεται να είπε, απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως γιατί δεν κάλεσε ασθενοφόρο.

Όπως εξήγησε, ήταν αναστατωμένη και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Πρόσθεσε ότι μένει περίπου έναν χρόνο στο συγκεκριμένο διαμέρισμα με τον σύντροφό της, ότι είναι αλλοδαποί και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γείτονες. «Είναι η πρώτη φορά που αφήσαμε τα παιδιά μόνα τους», είπε, σημειώνοντας ότι ο σύντροφός της εργάζεται και η ίδια έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών.

«Τα είχα χάσει»

Από την πλευρά του, ο 25χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, επιβεβαίωσε ότι η σύντροφός του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε αιμορραγία κι ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. «Είμαστε σε μόνιμη σχέση και μένουμε μαζί εδώ και 13 μήνες. Τα παιδιά τα φροντίζουμε μαζί», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι έφυγαν από το σπίτι περίπου στις 22:00 με 22:30 (το Σάββατο).«Είχε αιμορραγία, το είδα με τα μάτια μου. Το έμβρυο έπεσε στο χέρι μου. Τι να σκεφτόμουν εκείνη την ώρα; Τα είχα χάσει», πρόσθεσε στην απολογία του.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, επικαλούμενη τις καταθέσεις των αστυνομικών (που διαβάστηκαν), σύμφωνα με τις οποίες, από τις 17:30 ακούγονταν κλάματα και φωνές παιδιών από το διαμέρισμα.

Όπως επισήμανε, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν επιβεβαιώνονται από το αποδεικτικό υλικό, καθώς δεν προκύπτει από το νοσοκομείο ότι η γυναίκα είχε αιμορραγία κι ότι απέβαλε.

Τόνισε δε ότι αν υπήρχε επείγον πρόβλημα υγείας, θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει κάποιον γείτονα ή γνωστό τους, ώστε να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα των παιδιών. Έκανε, επίσης, λόγο για απελπιστική κατάσταση στο εσωτερικό του σπιτιού, επισημαίνοντας ότι τα δύο μικρά παιδιά είχαν μείνει απροστάτευτα.

Η ίδια ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης δύο ετών, για κάθε παιδί.

Το ιστορικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία έλαβε καταγγελία για κλάματα παιδιών που ακούγονταν από το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά φέρεται να ήταν μόνα τους στο διαμέρισμα για πολλές ώρες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, μόνα τους μέσα στο σπίτι, ενώ ανέφεραν πως ήταν βρώμικα και το διαμέρισμα σε άθλιες συνθήκες.

«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση πραγματικά, η εικόνα μάς συγκλόνισε. Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να τα περιθάλψουμε. Ο μικρός ήταν λερωμένος πολλές ώρες», ανέφερε ο αστυνομικός, Ιωάννης Χατζηηλίας, που μπήκε πρώτος στο σπίτι.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί η Εισαγγελία Ανήλικων και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα ώστε να αποφασιστεί το ζήτημα της επιμέλειας τους.