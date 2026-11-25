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Άλλες πόλεις της Ευρώπης έχουν καταφέρει να περιορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, στρέφοντας τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Αθήνα, αντίθετα, η κατάσταση στους δρόμους επιδεινώνεται, με τους οδηγούς να χάνουν σχεδόν έξι ολόκληρες ημέρες τον χρόνο μέσα στο μποτιλιάρισμα και τις συγκοινωνίες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Ο φαύλος κύκλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η αυξανόμενη εξάρτηση από το Ι.Χ. και η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των δημόσιων συγκοινωνιών συνθέτουν ένα πρόβλημα που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Σχεδόν διπλάσιος χρόνος στις μετακινήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική φτάνει τις ώρες αιχμής το 90%. Αυτό σημαίνει ότι μια διαδρομή με αυτοκίνητο απαιτεί κατά μέσο όρο σχεδόν διπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας.

Σε αρκετούς δρόμους, μάλιστα, οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες, με τον χρόνο μετακίνησης να αυξάνεται πάνω από 200%.

Ο Κηφισός και η λεωφόρος Κηφισίας βρίσκονται μεταξύ των οδικών αξόνων που δοκιμάζονται καθημερινά, ενώ η εικόνα επιβαρύνεται από την αύξηση των οχημάτων και τις μεγαλύτερες αποστάσεις που καλούνται να διανύσουν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας.

Οκτώ εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα

Οι ημερήσιες μετακινήσεις στην Αθήνα έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Από περίπου 3 εκατομμύρια το 1976, έχουν πλέον φτάσει τα 8 εκατομμύρια, καθώς η πόλη έχει επεκταθεί, η οικονομική δραστηριότητα έχει ενισχυθεί και οι αποστάσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας έχουν μεγαλώσει.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των επιβατικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ι.Χ., των βαν και των ταξί, αυξήθηκε κατά 55% μέσα σε δύο δεκαετίες. Από 2,25 εκατομμύρια το 2005, έφτασε τα 3,5 εκατομμύρια το 2025, ενώ συνολικά τα οχήματα στην Αττική υπολογίζονται πλέον σε 4,7 εκατομμύρια.

Η αυξημένη χρήση του αυτοκινήτου, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς εναλλακτικές μετακίνησης, επιβαρύνει διαρκώς το οδικό δίκτυο.

Τα μέσα μεταφοράς δεν μπορούν να ανταποκριθούν

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών. Παρά την αύξηση κατά 20% του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς από το 2006 έως το 2024, η επιβατική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη κατά 22%, ενώ τα οχηματοχιλιόμετρα έχουν αυξηθεί μόλις κατά 3%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, όπου η επιβατική κίνηση έχει μειωθεί κατά 54% και τα οχηματοχιλιόμετρα κατά 36%.

Η υποβάθμιση της συχνότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας των συγκοινωνιών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας εξακολουθεί να επηρεάζει τις μετακινήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές του λεκανοπεδίου με αραιά δρομολόγια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες περιμένουν 30 έως 60 λεπτά για να επιβιβαστούν, γεγονός που αποθαρρύνει τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Έτσι, οι πολίτες στρέφονται ξανά στο αυτοκίνητο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους δρόμους. Τα λεωφορεία καθυστερούν λόγω της κίνησης, γίνονται λιγότερο αξιόπιστα και οδηγούν περισσότερους επιβάτες στην επιλογή του Ι.Χ., δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που δύσκολα σπάει.

Οι υποδομές που χρειάζεται η Αθήνα

Το κόστος των απαραίτητων συγκοινωνιακών έργων στην Αθήνα εκτιμάται στα 20 δισ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2050.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η επέκταση του δικτύου του μετρό, με στόχο να φτάσει τους 205 σταθμούς από τους 71 που διαθέτει σήμερα, η ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 2.000 οχήματα μέσα στην επόμενη διετία, αλλά και η επέκταση του προαστιακού κατά 150 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, προβλέπονται νέοι αυτοκινητόδρομοι, παρεμβάσεις σε υφιστάμενες οδικές υποδομές, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και συστήματα έξυπνης διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα έργα υποδομής από μόνα τους δεν αρκούν, εάν δεν συνοδευτούν από ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και περιορισμό της εξάρτησης από το αυτοκίνητο.

Το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν είναι πλέον απλώς ένα καθημερινό πρόβλημα ταλαιπωρίας. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την οικονομία, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον χρόνο των πολιτών, με τις χαμένες ώρες στον δρόμο να γίνονται ολοένα και περισσότερες.

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