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Την Κοινοβουλευτική της Ομάδα ενισχύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την παραίτηση της Καραγεωργοπούλου από τη βουλευτική της έδρα στην Ανατολική Αττική.

Την έδρα καταλαμβάνει η Αφροδίτη Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πλεύση Ελευθερίας, προτίθεται να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, καθώς η παραίτηση της Καραγεωργοπούλου δεν οδηγεί σε απώλεια της έδρας για την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά, αντιθέτως, στην ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την Πλεύση Ελευθερίας τον περασμένο Φεβρουάριο, αφήνοντας το κόμμα με πέντε βουλευτές, δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό για τη διατήρηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με την ανάληψη της έδρας από τη Χατζηαναστασιάδη και εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόθεσή της να ενταχθεί στην Πλεύση Ελευθερίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα αριθμεί πλέον έξι μέλη.

Σημειώνεται ότι δημοσιεύματα φέρουν την κ. Καραγεωργοπούλου που παραιτήθηκε, να κατευθύνεται προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ένταξή της.

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