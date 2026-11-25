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Την παραίτησή της υπέβαλε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.

Είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει τη δικηγορία.

Εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.

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