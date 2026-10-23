Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Καλαματιανός – Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

«Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά», αναφέρει στη δήλωσή του ο Διονύσης Καλαματιανός 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Καλαματιανός – Σε ποιον πηγαίνει η έδρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε από βουλευτής, εκφράζοντας πολιτική συμπόρευση με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Η έδρα του στην Ηλεία αναμένεται να περάσει στην πρώτη επιλαχούσα Ζωή Αναστασοπούλου, η οποία πιθανώς δεν θα την αποδεχθεί.
  • Σε περίπτωση άρνησης της Ζωής Αναστασοπούλου, η έδρα θα καταλήξει στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκη Μπαλαούρα, που αναμένεται να ενισχύσει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Με την επιστροφή του Μάκη Μπαλαούρα, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθεί στους 12 βουλευτές, ξεπερνώντας την Ελληνική Λύση.
  • Ο Καλαματιανός δηλώνει ότι συνεχίζει την πολιτική και κοινωνική του δραστηριότητα υποστηρίζοντας την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης μέσω της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα.
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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, δηλώνοντας την πολιτική του συμπόρευση με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην επιστροφή του Μάκη Μπαλαούρα στη Βουλή και στην αύξηση της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ στους 12 βουλευτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα του Διονύση Καλαματιανού στην Ηλεία περνά στην πρώτη επιλαχούσα, Ζωή Αναστασοπούλου, η οποία ωστόσο έχει ενταχθεί στην ΕΛΑΣ. Εφόσον η ίδια δεν αποδεχθεί την έδρα, το οποίο είναι και το πιθανότερο, επόμενος στη σειρά είναι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκης Μπαλαούρας.

Μάλιστα, το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο Μάκης Μπαλαούρας να επιστρέψει στα κοινοβουλευτικά έδρανα και να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει την κοινοβουλευτική του δύναμη στους 12 βουλευτές, ξεπερνώντας την Ελληνική Λύση. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η παραίτηση ενός ανεξάρτητου βουλευτή που κατευθύνεται προς την ΕΛΑΣ ενδέχεται τελικά να ενισχύσει κοινοβουλευτικά την Κουμουνδούρου.

«Συμπαρατάσσομαι με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα»

Στη δήλωση παραίτησής του, ο Διονύσης Καλαματιανός αναφέρει ότι καταθέτει τη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τονίζοντας ότι η απόφασή του εδράζεται στις αρχές και τις αξίες που υπηρετεί.

«Πιστεύω ότι για να γίνουν παρελθόν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης που ευθύνονται για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την φτωχοποίηση, την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου, απαιτείται ένας ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος», σημειώνει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απαιτείται «ένα πολιτικό σχήμα με προοπτική διακυβέρνησης για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν και να κάνουν πράξη την πολιτική ανατροπή. Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά. Είναι μια καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας, ευχαριστεί όσους τον στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια και ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική του δραστηριότητα.

«Συνεχίζω να είμαι παρών πολιτικά και κοινωνικά, μαζί με όλες και όλους εσάς. Συνεχίζουμε τη συλλογική δράση, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί για την πρόοδο, για την προοπτική, για μια καλύτερη ζωή, για μία καλύτερη Ελλάδα», καταλήγει.

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