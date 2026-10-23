Μαρινάκης: «Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν δίνει τη δυνατότητα στη Λιβύη να συνάψει μνημόνιο»

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «λυπηρή» τη στάση των κομμάτων απέναντι στο νομοσχέδιο και τόνισε την ανάγκη για σαφείς κανόνες στη χρήση της τεχνολογίας.

Η αντιπολίτευση κατηγορήθηκε ότι ασκεί πολιτικό έλεγχο με «γηπεδικούς όρους» αντί να παρουσιάζει ουσιαστικά επιχειρήματα.

Η ελληνική θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν επιτρέπει στη Λιβύη να συνάψει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

Το έργο του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά, παρά τις αντιδράσεις και τις προκλήσεις στην περιοχή.

Η μείωση των μεταναστευτικών ροών αποδίδεται στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική διαχείριση της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Στη στάση των κομμάτων απέναντι στο νομοσχέδιο για τα social media, στον ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «λυπηρή» τη στάση των κομμάτων κατά τη χθεσινή συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα διέπεται από σαφείς κανόνες. «Η τεχνολογία πρέπει να γίνει σύμμαχός μας, αλλά με κανόνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τον πολιτικό της έλεγχο, κατηγορώντας την ότι επιλέγει να αντιπαρατίθεται με «γηπεδικούς όρους», αντί να καταθέτει επιχειρήματα επί της ουσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με την ελληνική θέση, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν παρέχει στη Λιβύη τη δυνατότητα να συνάψει μια τέτοια συμφωνία. Την ίδια ώρα, έστειλε μήνυμα ότι το έργο του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά, επιμένοντας στη συνέχιση του σχεδιασμού της Αθήνας παρά τις αντιδράσεις και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην περιοχή.

Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει διαχειριστεί το ζήτημα αποτελεσματικότερα από κάθε άλλη χώρα, αποδίδοντας τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Όπως τόνισε, οι παρεμβάσεις στη μεταναστευτική πολιτική συνέβαλαν στον περιορισμό των αφίξεων, με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της στρατηγικής που ακολουθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ό,τι πρέπει να απομονωθεί για να συνεχίσει το μπάσκετ να μας κάνει υπερήφανους

Κληθείς να σχολιάσει το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε: «Υπάρχει το επίπεδο της Πολιτείας και της Δικαιοσύνης. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις επόμενες ενέργειες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε ανακριτικό στάδιο.

Το κυριότερο είναι ότι από αυτό το σημείο και μετά, το μεγάλο μέρος ενός προϊόντος που μας κάνει υπερήφανους, η μεγάλη εικόνα που είναι το μπάσκετ, που είναι οι αθλητές, για όλους εμάς που το αγαπάμε, ό,τι πρέπει να απομονωθεί, για να συνεχίσει να μας κάνει υπερήφανους».

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