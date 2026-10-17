Μαρινάκης: Ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα

Snapshot Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, απαιτώντας ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράταση ή αύξηση των μέτρων στήριξης.

Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα μέτρα επιδότησης, όπως το επίδομα θέρμανσης με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και επιδότηση στην αντλία, αλλά αναγνωρίζει ότι δεν αρκούν πλήρως για την ανακούφιση των πολιτών.

Η κυβέρνηση τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής ευελιξίας για την εφαρμογή επιπλέον μέτρων χωρίς νέους φόρους ή υπέρβαση οροφών δαπανών.

Υπάρχει κριτική προς την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις που εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

Η Ελλάδα προχωρά σε ενεργειακά έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος και η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, παρά τις προκλήσεις από παράνομα μνημόνια όπως το τουρκολιβυκό. Snapshot powered by AI

Για την ενεργειακή κρίση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, η Ευρώπη, αλλά και όλος ο πλανήτης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναλύοντας και τα μέτρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Open, χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση ως «τη μεγαλύτερη» στην ιστορία, ενώ για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «ενώ μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και συνεχίζουν να μειώνονται, αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα».

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Μαρινάκης

Για την ενεργειακή κρίση και τη στάση της ΕΕ

Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Αυτό ειπώθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Και η κρίση αυτή ήρθε να προστεθεί, δυστυχώς, σε μια σειρά από πολέμους και κρίσεις των τελευταίων ετών. Άρα όταν στην Ευρώπη συζητάνε, και δικαίως, όλοι οι ηγέτες το πώς θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κρίση αυτή, πώς θα μειωθούν οι συνέπειες για τους πολίτες, μάλλον τα όσα λέγονται από την Αντιπολίτευση περί ακρίβειας εγχώριας, «Μητσοτάκη» ή τα «γαλάζια γράμματα» τα οποία ειρωνεύτηκε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι λίγο άκαιρα.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ειρωνεύτηκε τον Πρωθυπουργό γιατί πήρε μια πρωτοβουλία να ανοίξει ένα ζήτημα στην Ευρώπη. Φαίνεται από τη συζήτηση που έγινε αυτές τις ημέρες ότι μάλλον δεν ήταν «γαλάζια γράμματα», αλλά ήταν μια αναγκαιότητα εθνική και ευρωπαϊκή η συζήτηση αυτή. Όταν μια σειρά από χώρες ευθυγραμμίζονται σε μια τέτοια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της χώρας μας, μάλλον καλά έκανε και δεν άκουσε τους «προπονητές της εξέδρας» ή της Αντιπολίτευσης. Πάμε στην ουσία.Αναφέρομαι στην επιστολή για την ευελιξία. Έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Δηλαδή μπήκε στο κείμενο συμπερασμάτων η ανάγκη εξέτασης μιας ευελιξίας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα, να δοθεί η δυνατότητα-αναμένονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- στα κράτη, εν προκειμένω και στην Ελλάδα, να δώσει ακόμα περισσότερα, πέραν όσων έχουν ήδη δοθεί και θα παρατείνονται όσο υπάρχει ανάγκη, για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κρίσης.Ως προς την ουσία, μακάρι η Ευρώπη να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών. Το γεγονός ότι μπήκε στα συμπεράσματα είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει δεκτό το αίτημα. Πολλές φορές στο παρελθόν έστριψε το καράβι, όπως έχει έτσι έχει ειπωθεί ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που στρίβει δύσκολα. Θυμίζω τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στο Ταμείο Ανάκαμψης την περίοδο της πανδημίας, όπου η Ελλάδα πήρε τα περισσότερα λεφτά από οποιαδήποτε άλλη χώρα συναρτήσει του ΑΕΠ της και αυτό συνέβαλε πολύ, μεταξύ πολλών άλλων, σε καλύτερα σχολεία, νοσοκομεία και στη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας. Σας θυμίζω την περίπτωση των δαπανών για την άμυνα και σας θυμίζω και άλλα ζητήματα όπως το πρόγραμμα SAFE, όταν η Ελλάδα- πάλι τότε η Αντιπολίτευση ειρωνευόταν και προεξοφλούσε μια εθνική ήττα- έβαλε για πρώτη φορά επίσημα μετά από 30 χρόνια το ζήτημα του casus belli, του παράνομου casus belli, ως όρο για να μπει οποιαδήποτε τρίτη χώρα στο πρόγραμμα SAFE.

Για το ζήτημα του πετρελαίου

Επανέρχομαι στο θέμα του πετρελαίου, της ενέργειας. Το ξαναλέω, μιλάμε για μια πρωτοφανή κρίση, άρα πρέπει να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, αλλά όταν έρχονται όλοι οι υπόλοιποι από το πολιτικό σύστημα και πέραν όσων ανακοινώνουμε που είναι στα όρια των οροφών δαπανών και ζητάνε παραπάνω μέτρα, που επί της αρχής, όλοι συμφωνούμε, και τους λέμε «παιδιά ηρεμήστε, για να πάρουμε τα παραπάνω μέτρα πρέπει ή να πάρουμε έναν άλλο φόρο, άρα πείτε μας ποιο φόρο προτείνετε γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο φόρο, να βάλουμε άλλο φόρο, ή να ξεπεράσουμε οροφές δαπανών, που δεν επιτρέπεται». Πώς γίνεται λοιπόν να συζητάει όλη η Ευρώπη για την ανάγκη να υπάρχει μια δημοσιονομική ευελιξία και εδώ στην Ελλάδα να συζητάμε ως πολιτικό σύστημα, πλην ημών, σαν να μην υπάρχουν οι οροφές δαπανών; Το να μπαίνει στα συμπεράσματα, είναι καταρχήν είναι η αποδοχή μιας ανάγκης. Το να μπαίνει στα συμπεράσματα κάτι σημαίνει ότι δεν τρελάθηκαν οι χώρες που το ζητάνε.

Σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία για ενδεχόμενη παράταση των μέτρων στήριξης

Οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν γενναίες λύσεις και σίγουρα σε καμία περίπτωση ανέξοδες υποσχέσεις ή μεγάλα λόγια. Τα μεγάλα λόγια δεν βελτίωσαν καμία κρίση. Εμείς εφαρμόσαμε μια οικονομική πολιτική που ενώ μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και συνεχίζουν να μειώνονται, αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν για τρεις λόγους, η ανάπτυξη της οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και ο τρίτος λόγος είναι τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τον οποίο δεν αυξήσαμε, αλλά λόγω των τιμών. Αυτός είναι ο τρίτος λόγος, δηλαδή και κατά σειρά χρημάτων. Πόσα είναι τα παραπάνω έσοδα από τον ΦΠΑ; Είναι όλα τα μόνιμα μέτρα που δώσαμε και συνεχίζουμε και δίνουμε, με βάση και τις οροφές δαπανών. Είναι περίπου 800 εκατ. ευρώ για το 2026. Έχουμε ήδη δώσει 850 εκατ. σε μέτρα, αυτά τα έκτακτα μέτρα. Το ξαναλέω, όλα αυτά δεν αρκούν στους πολίτες, πρέπει να δώσουμε περισσότερα, αλλά όσα παραπάνω μπορούμε. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ και να μη θεωρηθεί ότι μιλάω με όρους πανηγυρισμού. Αλλά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, με το να γινόμαστε ευχάριστοι χωρίς αυτά που λέμε να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ως Κυβέρνηση ήΑντιπολίτευση, αν ποτέ γινόταν.

Για τη στήριξη για τη θέρμανση

Το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι έκλεισε στο 1,70. Φέτος θα άνοιγε πάνω από το 1,90, πολύ παραπάνω και από ό,τι άνοιξε πέρσι. Πέρσι άνοιξε λίγο πάνω από το 1,10.Θα άνοιγε 1,90 και πάνω, 1,95, και γίνεται μια παρέμβαση, γίνεται μια διπλή παρέμβαση. Έχουμε δύο γραμμές άμυνας με τις δικές μας δυνάμεις τώρα. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι η επιδότηση στην αντλία που αφορά όλους τους πολίτες που μας ακούνε. Δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και το 1,95, μεσοσταθμική τιμή, γιατί αυτό αλλάζει ανά περιοχές, θα πέσει λίγο πάνω από το 1,50.

Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια μεγέθη. Από πέρσι-φέτος είχαμε τους Χούθι, είχαμε μια τεράστια κρίση στη Μέση Ανατολή, και είχαμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. *Η Ελλάδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ένα «γαλακτικό χωριό», δυστυχώς, που θα μπορούσε να εξαιρεθεί από μια πρωτοφανή διεθνή κρίση.

Για 1.200.000 συμπολίτες μας, που είναι δικαιούχοι με βάση τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια από ό,τι το 2019 του επιδόματος θέρμανσης. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έπαιρνε επίδομα θέρμανσης αν είχε εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ, ενώ τώρα αυτό έχει πάει 34.000 ευρώ, έχουν αυξηθεί, δηλαδή, τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους και ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά και τις μονογονεϊκές οικογένειες πάρα πολύ. Ο Πρωθυπουργός αυτός δεν εξελέγη σε μια χώρα εν κενώ, στην Ελβετία ή στο Λουξεμβούργο. Εξελέγη σε μια Οικονομία η οποία είχε επίδομα θέρμανσης και πολλά άλλα: Ήταν τελευταία σε ανάπτυξη, είχε 600.000 λιγότερες δουλειές, είχε επίδομα θέρμανσης μέχρι 350 ευρώ. Τώρα το «μέχρι 350 ευρώ» έχει πάει μέχρι 1.560 ευρώ».Οι αυξήσεις οι μεγάλες στο επίδομα θέρμανσης δεν έγιναν από πέρυσι-φέτος. Από πέρυσι-φέτος αυξήθηκε σημαντικά 30%. Αυξάνεται από σήμερα που μιλάμε, από τη χρονιά αυτή και μετά. Το 350 μέχρι πέρυσι είχε γίνει μέχρι σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες 1.200. Και, μάλιστα, κάναμε και άλλα πράγματα: Βάλαμε, για παράδειγμα, κάτι πολύ σημαντικό, και την θέρμανση από ηλεκτρισμό μέσα στα είδη θέρμανσης, τα οποία επιδοτούνται από το Κράτος. Ξανά, το λέω πάλι: δεν λέω αυτά όλα για να μου πει ο κόσμος «μα τι τέλεια τα κάνατε όλα». Όταν περνάς πρωτοφανείς κρίσεις, προφανώς δεν υπάρχει «μπράβο», υπάρχει «συνέχισε την προσπάθεια. Τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα και είναι τα λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν, των Ελλήνων φορολογούμενων, και είναι συγκεκριμένα και εμείς προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Κάθε χώρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Σε άλλες χώρες μειώθηκε ο ΦΠΑ και αυτό το πήραν πίσω δύο μήνες μετά. Σε άλλες χώρες μπορεί να μειώθηκε ο ΦΠΑ, αλλά το αποτέλεσμα στην αντλία να είναι μικρότερο από ό,τι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό που κάνουμε εμείς. Για παράδειγμα, αν στο ντίζελ πηγαίναμε στο κατώτερο όριο -δεν λέω στη βενζίνη, στη βενζίνη πράγματι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι παραπάνω- αν πηγαίναμε στο κατώτερο όριο στο ντίζελ, όμως, για παράδειγμα, θα ήταν μικρότερο το όφελος από ό,τι η παρέμβαση που κάνουμε στην αντλία. Αντίστοιχα και κάποιους προηγούμενους μήνες και για την αμόλυβδη, προηγούμενους μήνες.

Για το ότι αρκετοί πολίτες ακόμα περνούν δυσκολα

«Αυτό το ακούω και είναι αλήθεια, αλλά το ξαναλέω: η Κυβέρνηση αυτή εξελέγη και αμέσως μετά ξεκίνησε η μία κρίση μετά την άλλη, όλες εισαγόμενες, όλες ευρωπαϊκές, παγκόσμιες, ανάλογα».«Μια κυβέρνηση που έχει μειώσει τους φόρους, επί της αρχής είναι σύμφωνη σε κάθε μείωση φόρου, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να βγαίνει ο λογαριασμός. Γι' αυτό και ζητάμε την δημοσιονομική ευελιξία, για να μπορέσουμε να δούμε ποια μέτρα θα πάρουμε, δεν τα ξέρω ποια θα είναι αυτά, και δεύτερον, να φτάνει αυτό στον καταναλωτή. Εν προκειμένω, λοιπόν, μια κυβέρνηση που έχει μειώσει 91 φόρους αν αθροίσουμε του 2027, 25 εξ αυτών έμμεσοι φόροι, έχουμε μειώσει και 25 φορές τον ΦΠΑ σε διάφορες περιπτώσεις πολύ σημαντικών ΦΠΑ, είναι εδώ για να εξετάσει ό,τι καλύτερο μπορεί, το ξαναλέω, υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Οι μειώσεις φόρων της Αντιπολίτευσης είναι στα λόγια. Είναι ακοστολόγητες.

Στον κόσμο λέω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά δεν μπορεί να κριθεί μια κυβέρνηση εν κενώ. Μια κυβέρνηση κρίνεται συγκριτικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Μακάρι να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί, να βοηθήσουμε κι άλλο τον κόσμο, ειδικά τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά όλα αυτά τα οποία κάνουμε, γιατί είπατε για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορώ να μην πω, ότι αν η Ελλάδα αντιμετώπιζε όλες αυτές τις μεγάλες κρίσεις, την πανδημία με ένα διαλυμένο ΕΣΥ που άφησε ο κύριος Τσίπρας, την ενεργειακή κρίση με μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ που άφησε ο κύριος Τσίπρας, όλες αυτές τις μεγάλες φυσικές καταστροφές με μια Πολιτική Προστασία διαλυμένη χωρίς 112 που άφησε ο κύριος Τσίπρας και όλες αυτές τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις, δηλαδή μια κρίση πληθωριστική όπως αυτή που βιώνουμε τώρα σε συνέχεια προηγούμενων, με μια οικονομία 27η στην Ευρώπη, τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 600.000 ανθρώπους να μην έχουν δουλειά, ενώ έχουν σήμερα, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.

Τα διλήμματα των εκλογών, όταν έχεις κρίσεις, δεν είναι ότι θα πατήσεις ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν οι κρίσεις. Είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει. Θέμα ακρίβειας υπάρχει. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι».

Για την κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ

Όλοι αυτοί παρουσιάζονταν κατά καιρούς ως ένα προοδευτικό μέτωπο, ενώ πολιτικά φαίνεται ότι είναι ένα πολεμικό μέτωπο -με πολιτικούς όρους, για να μην παρεξηγηθώ- αλλά ούτε θα πετύχουμε τον στόχο μας επειδή θα έχουμε τον Α ή τον Β αντίπαλο, ούτε ο πήχης για τον κόσμο που περιμένει από εμάς πράγματα σε πολύ δύσκολη περίοδο είναι τόσο χαμηλός. Η διαμάχη αυτή που βλέπουμε στην αντιπολίτευση είναι ένας ακόμα λόγος που καθιστά πολιτικά τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή την αυτοδυναμία. Δημοκρατία έχουμε και ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα και μοναδικό στόχο πολιτικά, λόγω και της κατάστασης στην αντιπολίτευση, που είναι η αυτοδυναμία. Φανταστείτε να πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την οικονομία, για μια ο μη γένοιτοκρίση, όπως είχαμε το 2020, με επιτυχία αντιμετωπίσαμε στον Έβρο, και να πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν και μεταξύ τους, είτε στα ίδια τους τα κόμματα.Αν μιλούσαμε για ένα ΠΑΣΟΚ σοβαρό θεσμικά και ένα ΠΑΣΟΚ που στα μεγάλα έβαζε τη χώρα πάνω από το κόμμα, όπως συνέβη το 2015, ένα ΠΑΣΟΚ δηλαδή είτε της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, είτε του Βαγγέλη Βενιζέλου, τότε ….Προτάσεις κάνει, αλλά δεν τις κοστολογεί. Και μάλιστα κάνει και πολλές λαθροχειρίες. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα που υιοθέτησε την ρητορική της εργαλειοποίησηςενός τραγικού δυστυχήματος, που δεν πιστεύω θα το έκανε ποτέ ο κύριος Βενιζέλος ή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη δεν έχει αποκλείσει, πολλά στελέχη του δεν έχουν αποκλείσει,ούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου για κυβερνητικό εταίρο. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη πήρε απόφαση συνεδρίου, και καλά έκανε, δικαίωμά τους, να αποκλειστεί μόνο η Νέα Δημοκρατία από κυβερνητικός εταίρος, λες και εμείς κάναμε ποτέ τέτοια πρόταση και όχι όλα τα υπόλοιπα λαϊκίστικα κόμματα της Βουλής. Τώρα, ως προς τις προτάσεις, σας θυμίζω ότι μετά τη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, είχε πει ότι το πρόγραμμά τους είναι μέχρι 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία και μια βδομάδα μετά, σε άλλο κανάλι, ο κύριος Ανδρουλάκης το εκτόξευσε με αυτά τα οποία είπε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος που κανείς δεν έχει υπολογίσει. Άρα, το να λέει το ΠΑΣΟΚ που κάνει όποια πρόταση μπορεί να φανταστεί κανείς και μία εξ αυτών των προτάσεων, ως προς τον τίτλο της, γιατί 120 δόσεις από 120 δόσεις διαφέρουν, πρόταση από πρόταση διαφέρει. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συνολικά για το ιδιωτικό χρέος, όχι μόνο για τις 120 δόσεις, ήταν μια πρόταση που έλεγε στους συνεπείς συμπολίτες μας ότι είναι κορόιδα. Μια Κυβέρνηση οφείλει να υπηρετεί όλους τους πολίτες. Και όσο πρέπει να ακούμε και αυτούς που θέλουν να γίνουν συνεπείς, γιατί η ζωή τους τα έφερε δύσκολα, γι' αυτό και με την πολιτική μας έχουμε δώσει ανάσα σε 70.000 συμπολίτες μας που μπήκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εμείς ήμασταν αυτοί που βάλαμε και την προστασία…. Έχουμε μειώσει κατά 20 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια. Προφανώς αυτά δεν εξαφανίζονται. Ένα πρόβλημα δεν μπορείς να το εξαφανίσεις ως δια μαγείας. Αλλά η αντιπολίτευση μιλάει εκ του ασφαλούς. Άρα, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς και δεν μπορούν και πρέπει να τους βοηθήσουμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί τα έφερε η ζωή δύσκολα, υπάρχουν και εκείνοι που είναι συνεπείς. Υπάρχουν και εκείνοι που, χωρίς να τους περισσεύουν τα λεφτά, πληρώνουν τα δάνειά τους, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές.

Για την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ

Σε όλα αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται, το κομμάτι που είχε να κάνει με την Κυβέρνηση και αυτήν την υποτιθέμενη απειλή, η οποία είχε εκτοξευθεί σε συγκεκριμένο Υπουργό της Κυβέρνησης, τον κύριο Παπασταύρου, η Κυβέρνηση απάντησε άμεσα. Και δι' εμού και μέσω του κυρίου Παπασταύρου. Και αντίστοιχα και ο κύριος Κυρανάκης έκανε μια δήλωση. Απαντήσαμε καθαρά ότι ούτε υπήρξε θέμα απειλής, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό. Αυτό, σε αυτό απαντήσαμε. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι αρμοδιότητα της Κυβέρνησης. Όπως το ποιος θα είναι ο πρέσβης μιας χώρας. Ούτε σε ζητήματα τα οποία άπτονται προσωπικά ενός προσώπου σε σχέση με τη χώρα του, σε σχέση με διάφορα που γράφονται. Εμείς δεν επιτιθέμεθα σε Μέσα, ούτε αμφισβητούμε Μέσα, ειδικά Μέσα παγκόσμιου κύρους. Αλλά προσέξτε, δεν μπορούμε να μπούμε στις διαδικασίες σχολιασμού φημών.Άλλο μπορεί να έγινε κάτι σε σχέση με ένα πρόσωπο που ήταν στην Ελλάδα, άλλο να σχολιάσουμε κάτι που δεν έχει να κάνει με την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν τα παρακολουθεί όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ εγώ να βγαίνω να σχολιάζω, όπου εγώ, οποιοδήποτε κυβερνητικό ή κοινοβουλευτικό στέλεχος, ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τις κυβερνητικές αρμοδιότητες ή επιλογές ή πρωτοβουλίες. Και κακώς, κατά τη γνώμη μου, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης και με μακράς πνοής και τεράστιας αξίας έργα, τα οποία μάλιστα ξεκίνησαν.Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε να συζητείται επι του κ παιατ.

Μα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, η Exxon Mobil, η Chevron, ο Κάθετος Διάδρομος… Είναι έργα τα οποία ανεβάζουν επίπεδο τη χώρα, όχι μόνο ενεργειακά.

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Καμία αρμοδιότητα δεν έχουμε εκχωρήσει. Δύο αδειοδοτικές διαδικασίες τρέχουν παράλληλα, η μία σε ελληνική αρχή, την ΕΧΑΕΘ, που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, η άλλη από το Λιμενικό Σώμα, γιατί μιλάμε για ένα ξένο πλοίο, το γαλλικό. Καμία άδεια από καμία άλλη χώρα, μόνο από τις ελληνικές αρχές.

Αδεια μόνο, είμαι σαφής, άδεια μόνο από τις ελληνικές αρχές, καμία άδεια από πουθενά αλλού, και θα προχωρήσει το έργο με βάση τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο σε κάθε τέτοια περίπτωση.Η γαλλική εταιρεία θα κάνει ό,τι γίνεται σε κάθε τέτοιο αντίστοιχο έργο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Ούτε άδειας, ούτε να πάρουμε το ΟΚ από κανέναν. Γίνονται πολλά τέτοια έργα και προχωράνε. Και όπως είχαμε πει, προχωράει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό. Ξεκινάει, έχει προχωρήσει, βασικά υλοποιείται, προχωράει η διαδικασία αδειοδότησης.

Αν το τουρκολιβυκό Μνημόνιο δημιουργεί de facto κάποια πράγματα

Για κάθε παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό Μνημόνιο που έχει ακυρωθεί στην πράξη, με μια σειρά από περιπτώσεις, πολλές εκ των οποίων συζητήθηκαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, η Ελλάδα προχωράει στον Θαλάσσιο Χωροταξικό, προχώρησε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, που κατοχύρωσε τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να σας πω και άλλες τέτοιες περιπτώσεις με αποτύπωμα. Η ΑΟΖ με την Ιταλία, η ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τα 12 ναυτικά μίλια.

Η διαφορά ποια είναι; Εμείς δεν προχωράμε με πυροτεχνήματα, προχωράμε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με κινήσεις που έχουν αποτύπωμα και είναι πράξεις.

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