ΣΥΡΙΖΑ: «Μένουν ακόμη 13 αγκαλιές» – Κλιμακώνεται η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τις έδρες

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει πίεση προς ανεξάρτητους βουλευτές για παραιτήσεις, θεωρώντας ότι ήδη αποδίδει αποτελέσματα την επιστροφή εδρών και την ένταξη του Σωκράτη Βαρδάκη.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτικές ευθύνες σχετικά με τις αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με αιχμηρά σχόλια για τις σχέσεις του με ανεξάρτητους βουλευτές.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, επιτέθηκε στους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν παραιτούνται, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζονται από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει την επόμενη φάση αντιπαράθεσης με την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για funds και servicers και ζητά ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο κυβερνητικού ενδιαφέροντος.

Η Κουμουνδούρου καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές να τοποθετηθούν δημόσια για τη στήριξη ή την αποτροπή κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών, απειλώντας με δημόσια καταγγελία όσους εμποδίσουν την ονομαστική ψηφοφορία. Snapshot powered by AI

Σε νέα φάση περνά η αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ για τις βουλευτικές έδρες, καθώς η Κουμουνδούρου εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Η επιστροφή εδρών και η ένταξη του Σωκράτη Βαρδάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αντιμετωπίζονται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως επιβεβαίωση της επιλογής της να θέσει δημόσια το ζήτημα των παραιτήσεων. Μάλιστα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν θα είχαν σημειωθεί εάν δεν είχε προηγηθεί η πίεση της Κουμουνδούρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το θέμα, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι δημόσιες παρεμβάσεις του. Αντιθέτως, επιχειρεί να μεταφέρει πλέον την αντιπαράθεση από το ζήτημα της επιστροφής των εδρών στο ίδιο το κοινοβουλευτικό έργο των ανεξάρτητων βουλευτών.

«Εν ενεργεία βουλευτές, εν ενεργεία αγκαλιές»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον εν ενεργεία βουλευτή Αλέξανδρο Μεικόπουλο, ο οποίος ανήκει στους ανεξαρτητοποιηθέντες του τελευταίου διαστήματος και φημολογείται ότι θα μετοικίσει στην ΕΛΑΣ, και τις φωτογραφίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η τοπική ιστοσελίδα voliotaki.gr.

Με αφορμή τις εικόνες από την αγκαλιά των δύο πολιτικών, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εν ενεργεία βουλευτές, εν ενεργεία αγκαλιές».

Δεν περιορίστηκε, ωστόσο, σε αυτή την αναφορά, καθώς πρόσθεσε ότι «μένουν ακόμη 13 αγκαλιές να κάνει», καλώντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα να επαναλάβει αντίστοιχες συναντήσεις με όλους τους βουλευτές που αναμένουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μια τέτοια εξέλιξη θα καταδείκνυε ποιος «αρχιτεκτόνησε και εφάρμοσε το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ», αποδίδοντας ευθέως πολιτικές ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για τις αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτυπώνει και τη γραμμή που έχει υιοθετήσει η Κουμουνδούρου, καθώς στην τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καταλογίζονται ευθύνες στον πρώην πρωθυπουργό για την αποχώρησή του και την ενθάρρυνση περαιτέρω αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο μόνος οδοντωτός είναι το ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος»

Στο στόχαστρο του Γιώργου Παναγιωτόπουλου βρέθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με αφορμή την τοποθέτησή του ότι δεν έχει παραιτηθεί επειδή αναμένει απάντηση από τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τον Οδοντωτό.

Η απάντηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα σκληρή: «Ο μόνος οδοντωτός που τον εμποδίζει να παραιτηθεί είναι το ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόσυρση τεσσάρων επιστημονικών συνεργατών μέσα στην εβδομάδα, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο πρόσωπα που μέχρι πρότινος στελέχωναν τον ΣΥΡΙΖΑ και το γραφείο του Σωκράτη Φάμελλου συνδέονται πλέον οργανωτικά ή πολιτικά με την ΕΛΑΣ.

Νέο δίλημμα στους ανεξάρτητους για την Εξεταστική

Πέρα από τις προσωπικές αιχμές, η Κουμουνδούρου προετοιμάζει και την επόμενη φάση της αντιπαράθεσης, αξιοποιώντας την πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των funds και των servicers.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Παππάς, η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε αίτημα των συλλόγων δανειοληπτών, ενώ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούνται 120 ψήφοι.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά τους servicers. Για την υποβολή του σχετικού αιτήματος χρειάζονται 15 υπογραφές, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να αριθμεί 11 βουλευτές, ενώ ένας ακόμη ανεξάρτητος έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, εφόσον επιμείνουν να μην παραιτηθούν, θα κληθούν πλέον να απαντήσουν εάν προτίθενται να στηρίξουν τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας ή εάν θα εμποδίσουν τις συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

Το ερώτημα που θέτουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εάν η άρνηση ορισμένων ανεξάρτητων να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες θα συνδέεται με την επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΛΑΣ, η οποία δεν επιθυμεί να εμφανίζεται ότι διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην παρούσα Βουλή.

Με δεδομένο ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν φτάσει τους 49, ο Νίκος Παππάς επισήμανε ότι πρόκειται για περίπου το ένα έκτο του κοινοβουλευτικού σώματος, του οποίου η στάση δεν μπορεί να παραμένει άγνωστη στις κρίσιμες ψηφοφορίες.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι όποιος αναλάβει την ευθύνη να εμποδίσει την ονομαστική ψηφοφορία θα καταγγελθεί δημόσια από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κουμουνδούρου επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το μέτωπο των εδρών, συνδέοντάς το πλέον και με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ώστε οι ανεξάρτητοι βουλευτές να αναγκαστούν να τοποθετηθούν δημόσια για τη στάση που θα τηρήσουν.