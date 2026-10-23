ΣΥΡΙΖΑ: «Μένουν ακόμη 13 αγκαλιές» – Κλιμακώνεται η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τις έδρες

Νέα αιχμηρά σχόλια για τους ανεξάρτητους βουλευτές και τη σχέση τους με τον Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου – Η πίεση για τις παραιτήσεις αποδίδει καρπούς, εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: «Μένουν ακόμη 13 αγκαλιές» – Κλιμακώνεται η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τις έδρες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει πίεση προς ανεξάρτητους βουλευτές για παραιτήσεις, θεωρώντας ότι ήδη αποδίδει αποτελέσματα την επιστροφή εδρών και την ένταξη του Σωκράτη Βαρδάκη.
  • Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτικές ευθύνες σχετικά με τις αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με αιχμηρά σχόλια για τις σχέσεις του με ανεξάρτητους βουλευτές.
  • Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, επιτέθηκε στους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν παραιτούνται, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζονται από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει την επόμενη φάση αντιπαράθεσης με την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για funds και servicers και ζητά ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο κυβερνητικού ενδιαφέροντος.
  • Η Κουμουνδούρου καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές να τοποθετηθούν δημόσια για τη στήριξη ή την αποτροπή κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών, απειλώντας με δημόσια καταγγελία όσους εμποδίσουν την ονομαστική ψηφοφορία.
Snapshot powered by AI

Σε νέα φάση περνά η αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ για τις βουλευτικές έδρες, καθώς η Κουμουνδούρου εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Η επιστροφή εδρών και η ένταξη του Σωκράτη Βαρδάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αντιμετωπίζονται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως επιβεβαίωση της επιλογής της να θέσει δημόσια το ζήτημα των παραιτήσεων. Μάλιστα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν θα είχαν σημειωθεί εάν δεν είχε προηγηθεί η πίεση της Κουμουνδούρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το θέμα, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι δημόσιες παρεμβάσεις του. Αντιθέτως, επιχειρεί να μεταφέρει πλέον την αντιπαράθεση από το ζήτημα της επιστροφής των εδρών στο ίδιο το κοινοβουλευτικό έργο των ανεξάρτητων βουλευτών.

«Εν ενεργεία βουλευτές, εν ενεργεία αγκαλιές»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον εν ενεργεία βουλευτή Αλέξανδρο Μεικόπουλο, ο οποίος ανήκει στους ανεξαρτητοποιηθέντες του τελευταίου διαστήματος και φημολογείται ότι θα μετοικίσει στην ΕΛΑΣ, και τις φωτογραφίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η τοπική ιστοσελίδα voliotaki.gr.

tsipras.jpg

Με αφορμή τις εικόνες από την αγκαλιά των δύο πολιτικών, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εν ενεργεία βουλευτές, εν ενεργεία αγκαλιές».

Δεν περιορίστηκε, ωστόσο, σε αυτή την αναφορά, καθώς πρόσθεσε ότι «μένουν ακόμη 13 αγκαλιές να κάνει», καλώντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα να επαναλάβει αντίστοιχες συναντήσεις με όλους τους βουλευτές που αναμένουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μια τέτοια εξέλιξη θα καταδείκνυε ποιος «αρχιτεκτόνησε και εφάρμοσε το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ», αποδίδοντας ευθέως πολιτικές ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για τις αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτυπώνει και τη γραμμή που έχει υιοθετήσει η Κουμουνδούρου, καθώς στην τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καταλογίζονται ευθύνες στον πρώην πρωθυπουργό για την αποχώρησή του και την ενθάρρυνση περαιτέρω αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο μόνος οδοντωτός είναι το ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος»

Στο στόχαστρο του Γιώργου Παναγιωτόπουλου βρέθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με αφορμή την τοποθέτησή του ότι δεν έχει παραιτηθεί επειδή αναμένει απάντηση από τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τον Οδοντωτό.

Η απάντηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα σκληρή: «Ο μόνος οδοντωτός που τον εμποδίζει να παραιτηθεί είναι το ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόσυρση τεσσάρων επιστημονικών συνεργατών μέσα στην εβδομάδα, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο πρόσωπα που μέχρι πρότινος στελέχωναν τον ΣΥΡΙΖΑ και το γραφείο του Σωκράτη Φάμελλου συνδέονται πλέον οργανωτικά ή πολιτικά με την ΕΛΑΣ.

Νέο δίλημμα στους ανεξάρτητους για την Εξεταστική

Πέρα από τις προσωπικές αιχμές, η Κουμουνδούρου προετοιμάζει και την επόμενη φάση της αντιπαράθεσης, αξιοποιώντας την πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των funds και των servicers.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Παππάς, η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε αίτημα των συλλόγων δανειοληπτών, ενώ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούνται 120 ψήφοι.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά τους servicers. Για την υποβολή του σχετικού αιτήματος χρειάζονται 15 υπογραφές, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να αριθμεί 11 βουλευτές, ενώ ένας ακόμη ανεξάρτητος έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, εφόσον επιμείνουν να μην παραιτηθούν, θα κληθούν πλέον να απαντήσουν εάν προτίθενται να στηρίξουν τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας ή εάν θα εμποδίσουν τις συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

Το ερώτημα που θέτουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εάν η άρνηση ορισμένων ανεξάρτητων να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες θα συνδέεται με την επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΛΑΣ, η οποία δεν επιθυμεί να εμφανίζεται ότι διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην παρούσα Βουλή.

Με δεδομένο ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν φτάσει τους 49, ο Νίκος Παππάς επισήμανε ότι πρόκειται για περίπου το ένα έκτο του κοινοβουλευτικού σώματος, του οποίου η στάση δεν μπορεί να παραμένει άγνωστη στις κρίσιμες ψηφοφορίες.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι όποιος αναλάβει την ευθύνη να εμποδίσει την ονομαστική ψηφοφορία θα καταγγελθεί δημόσια από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κουμουνδούρου επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το μέτωπο των εδρών, συνδέοντάς το πλέον και με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ώστε οι ανεξάρτητοι βουλευτές να αναγκαστούν να τοποθετηθούν δημόσια για τη στάση που θα τηρήσουν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault E-Space Concept: Το εντυπωσιακό ταμπλό με οθόνη 44,5 ιντσών περνά στην παραγωγή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

07:52ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Νέα μετάλλαξη και αυξημένο κίνδυνο για τις μικρότερες ηλικίες δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

07:52WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τον μηχανισμό πίσω από τις ακραίες εκρήξεις ενός γηρασμένου άστρου

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπουτσάνης: Με εξαγορές, εξαγωγές και νέο 5ετές πλάνο βάζει στόχο τα €150 εκατ. τζίρο στην 5ετία

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Μένουν ακόμη 13 αγκαλιές» – Κλιμακώνεται η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τις έδρες

07:41ΜΑΝΤΕΙΟ

Προεξοφλείται η δεύτερη κάλπη, λίγο κάτω η ΕΛΑΣ-Λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ, αρέσει αλλά δεν την ψηφίζουν

07:38ΥΓΕΙΑ

Κοιλιακός πόνος που μετακινείται κάτω δεξιά: Πότε είναι σημάδι σκωληκοειδίτιδας

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Ελέφαντες, ύαινες, θαλάσσιες αγελάδες, γιγάντιοι ποντικοί και όχι μόνο ζούσαν στα Χανιά

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σηκώνει» και τα διεθνή το ΠΑΣΟΚ - «Γραμμή» από Ανδρουλάκη με άρθρο για τα εθνικά θέματα

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι εκλογές για το Κογκρέσο είναι κρίσιμης σημασίας για τον Ντόναλντ Τραμπ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η έκπληξη στο BBC που κανείς δεν περίμενε - «Ήθελα να γίνω DJ»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα – Τι συζητά με την Αίγυπτο και τα επόμενα βήματα της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στο Μπάκιγχαμ: Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και μέχρι 26 βαθμούς η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα – Τι συζητά με την Αίγυπτο και τα επόμενα βήματα της Αθήνας

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλες καταστροφές στο Θιβέτ – 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

01:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ